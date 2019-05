Norge skal i årene som kommer installere et nytt 5G–nett for å ta over for 4G-nettet. Tør vi å hente landets kanskje mest sikkerhetskritiske infrastruktur fra et selskap med hovedkvarter i det autoritære og udemokratiske Kina?

Er verdens nest største mobilprodusent Huawei et offer for Trumps handelskrig, eller er selskapets produkter en reell sikkerhetsrisiko? Nettstedet Techradar melder at Huawei allerede i juni vil lansere sitt alternativ til Googles Android kommersielt.