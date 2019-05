Forrige uke ble det registrert 136 nye tilfeller av ebola i DR Kongo, fra 12. mai til 19. mai. Det er det høyeste antallet smittede i løpet av en uke som landet har opplevd siden utbruddet først startet i august.

– Situasjonen er rett og slett ikke under kontroll, forteller Jon-Erik Solaas i Leger Uten Grenser.

Ifølge helsemyndighetene i landet var det 20. mai registrert 1.826 smittede og 1.218 døde av ebola. Utbruddet er det dødeligste tilfellet av viruset i DR Kongos historie, og alt peker på at tallene bare vil stige.

🚨#Ebola - Situation au lundi 20 mai 2019

- Au total, 1.826 cas (1.738 confirmés et 88 probables), 1.218 décès et 484 personnes guéries

- 10 nouveaux cas confirmés

- 9 nouveaux décès de cas confirmés

- 245 cas suspects

- 2 nouveaux guérishttps://t.co/LJxx7kQJkz pic.twitter.com/ERXDaMfHvQ — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) May 20, 2019

Nekter behandling

Det finnes en vaksine mot ebolaviruset som har vist seg å være svært effektiv. Flere parter, blant annet Leger Uten Grenser, Verdens helseorganisasjon (WHO) og flere lokale grupper, har engasjert seg i kampen mot sykdommen.

Likevel har antallet smittede de siste månedene steget med lik hastighet som da viruset først brøt ut i landet, og dødelighetsprosenten er høyere enn tidligere, med hele 67 prosent. Det skriver The Guardian.

Fakta: Den demokratiske republikken Kongo Afrikas nest største land og hadde i 2013 rundt 67 millioner innbyggere. 77 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen, og landet regnes som et av verdens mest korrupte. Felix Tshisekedi (55) er president og representerer partiet Unionen for demokrati og sosial fremgang (UDPS). Hovedstaden heter Kinshasa. Må ikke forveksles med nabolandet Republikken Kongo, der Brazzaville er hovedstad.

Ifølge Solaas det flere faktorer som gjør situasjonen i DR Kongo vanskelig å få kontroll over.

– Lokalbefolkningen har ikke tillit og velger derfor å ikke søke hjelp om de blir syke. Andre tror sykdommen ikke egentlig finnes, men at det er et påfunn fra regjeringen for å kontrollere dem, da befolkningen i de utsatte områdene ikke fikk stemme under valget i desember, forteller han.

– I tillegg er mange sinte over at det pøses så mye penger inn i ebolabehandling, når flere dør av langt vanligere, og sykdommer det er lettere å behandle, mener Solaas.

Samtidig er området preget av konflikt, vold og politisk uenighet, noe som gjør det vanskelig å nå ut til en befolkning i et område med utfordrende infastruktur.

Al-hadji Kudra Maliro, AP / NTB scanpix

Redd for spredning i storby

Solaas har vært stasjonert som feltarbeider to måneder i Goma, hovedstaden i Nord-Kivu-provinsen. Det er i denne provinsen episenteret for smitten ligger, men foreløpig er det kun mindre landsbyer som er preget av ebolasmitten.

Fakta: Ebola Ebola er en svært smittsom virussykdom med høy dødelighet. Viruset smitter via kroppsvæske, og smittede personer må diagnostiseres og isoleres raskt. Det finnes ingen effektiv behandling mot ebola. Praktisk behandling av sykdommen er derfor begrenset til å gi pasienten væske, opprettholde oksygen- og blodtrykksnivået og å behandle infeksjoner. Utbruddet i DR Kongo startet med at viruset ble bekreftet i Mangina, en liten by i nærheten av Beni i Nord-Kivu-provinsen. Deretter har viruset spredt seg til Butembo, Kalenguta og Katwa i Nord-Kivu og inn i naboprovinsen Ituri. Det finnes en vaksine som er under utvikling, og som har hatt gode resultater så langt. I DR Kongo er over 100.000 personer vaksinert. Kilde: Leger Uten Grenser

Viruset har ennå ikke nådd Goma, men ifølge Solaas er det mange som mener det kun er et spørsmål om tid.

– Det er veldig anspent stemning der. Hver gang noen man mistenker er blitt smittet med ebola kommer inn til helsesenteret, blir mange redde. Foreløpig har det vært andre sykdommer, men faren for at det vil nå byen henger over oss, forteller han.

Goma har en befolkning på rundt én million, og dersom ebolaviruset også sprer seg dit, vil det kunne få grusomme konsekvenser.

– Da vil situasjonen begynne å ligne på ebolautbruddet i 2014, forteller han.

Det pågående ebolautbruddet i Kongo er foreløpig det nest dødeligste på verdensbasis. Ebolautbruddet som herjet Vest-Afrika fra 2014 til 2016, førte til over 28.000 tilfeller, hvorav over 11.000 døde.

– Dersom det kommer til Goma, vil det kunne smitte enda flere folk på et tett område, og da blir det enda vanskeligere å kontrollere, sier Solaas.

Direktør for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa mandag at risikoen for at ebolaviruset ville spre seg, er «svært stor», ifølge nyhetsbyrået AP. Han skal også ha sagt at utbruddet er en av de mest komplekse helsekrisene WHO noensinne har stått overfor.

Al-hadji Kudra Maliro, AP / NTB scanpix

Helsepersonell må forlate smitteområder

Samtidig fortsetter helsearbeidere å møte motstand og angrep fra lokalbefolkningen.

Ved flere tilfeller har sykehus og behandlingssentre blitt angrepet, og i april ble WHOs lege Richard Valery Mouzoko Kibound drept i et angrep på et sykehus som behandlet ebolasmittede.

På grunn av gjentatte angrep har også Leger Uten grenser vært nødt til trekke seg ut flere av de ebolasmittede byene. Leger Uten Grensers ebolasentre i Beni, Butembo, Katwa, Bunia, Bwana-Sura og i Kayna ble midlertidig stengt 3. mai, opplyser organisasjonen på egne nettsider.

Al-hadji Kudra Maliro, AP / NTB scanpix

Vil vaksinere tradisjonelle healere

De siste to månedene har Solaas’ jobb vært å spre informasjon om ebola, symptomer og å alliere seg med lokale aktører. Ifølge ham er det dette som er noe av det viktigste arbeidet i bekjempelsen av viruset.

– Folk er redde for å oppsøke hjelp, og flere dør av ebola i hjemmene sine uten av vi har kontroll over det. Da har vi heller ikke kontroll på hvor mange andre de har hatt kontakt med, og dermed hvor mange andre som kan være smittet, forteller han.

– Mange folk har hørt lite om ebola, der mye av det er myter. Kunnskap om sykdommen og visshet i hva man må gjøre tidlig om man viser symptomer er viktig for å kunne hjelpe og forebygge det verste, mener Solaas.

Han ønsker å jobbe for at helsearbeidere kan dra på flere hjemmebesøk, og at tradisjonelle healere og religiøse personer blir vaksinert i større grad.

– Lokalbefolkningen oppsøker ofte tradisjonelle healere og religiøse personer de har tillit til før de oppsøker oss, og da er det viktig at de er vaksinert slik at de ikke sprer viruset til flere, forteller han.

Han forteller at det likevel har vært en positiv utvikling når det gjelder lokalbefolkningens holdning til helsepersonellet i Goma.

– Der vi før møtte mistro, har vi nå flere tusen lokale aktører som frivillig sprer informasjon og hjelp. Sykdommen begynner i lokalsamfunnet, og ender i lokalsamfunnet, avslutter han.