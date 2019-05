Britisk politikk var i høyspenn i flere timer onsdag kveld. Sky News viste til en sentral parlamentariker som sa at May kom til å gå av allerede onsdag kveld.

Men i en Twitter-melding understreket Sky News-journalisten Jon Craig også at meldingen var ubekreftet. Han viste også til rykter om at David Lidington, parlamentsmedlem siden 1992 og tidligere justisminister, ville ta over som fungerende statsminister.

I lys av spekulasjonene om at statsministeren kunne komme til å gå av allerede onsdag, snakket Reuters’ med en anonym regjeringskilde som avkreftet at May kom til å gi noen uttalelse i løpet av kvelden.

Antydningene om Mays snarlige avgang kom dagen etter at hun la frem enda en ny plan for å få brexit gjennom i Parlamentet. Men planen ser ikke ut til å blidgjøre kritikerne, hverken i hennes eget konservative parti eller hos opposisjonen.

Underhus-leder gikk av

De konservatives leder i Underhuset, Andrea Leadsom, valgte onsdag kveld å gå av fordi hun ikke lenger tror på regjeringens tilnærming til brexit.

Spesielt var det Mays kompromiss med opposisjonen om å åpne for en ny folkeavstemning, et utfall hun omtaler som «farlig splittende», som var vanskelig for Leadsom.

Hun la til at avgjørelsen ble tatt med tungt hjerte.

– Ingen har villet at du skulle lykkes mer enn meg, skrev Leadsom i et brev til May.

– Men jeg ber deg nå om å gjøre de riktige valgene som er til det beste for landet, denne regjeringen og partiet vårt.

Nå, nesten tre år etter at Storbritannia stemte for å forlate EU, er det fremdeles uklart når, hvordan eller om brexit i det hele tatt kommer til å skje.

Telegraph: Tre kuppforsøk mot May

Stemningen i London onsdag ble beskrevet som feberhet idet ryktene om Mays snarlige avgang svirret i Parlamentets korridorer. Onsdag kveld ble May presset fra flere fronter.

Statsministerens tilbud til de folkevalgte er blant annet at Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit – forutsatt at forsamlingen vedtar hennes siste brexitplan. En avstemning om planen er planlagt i begynnelsen av juni.

Den britiske storavisen The Telegraph skriver at det er tre forskjellige kuppforsøk på gang for å få kastet May.

Minst tre ministere ba om møter med May onsdag kveld for å be henne revurdere en ny avstemning, noe som i praksis betyr å be henne om å gå av.

Flere såkalte «junior ministers», omtrent tilsvarende en statssekretær, har truet med å gå av i hopetall dersom May gjennomfører avstemningen.

I tillegg vurderer den såkalte 1922-komiteen i det konservative partiet å endre partiregler så de på ny kan fremme et mistillitsforslag mot partilederen.

I dag er reglene slik at det ikke kan avholdes et mistillitsforslag før 12 måneder etter det forrige. May overlevde et mistillitsforslag i desember.

Slo tilbake mot kuppforsøk

Torsdag vil May fortsette som vanlig med kampanjevirksomhet i forbindelse med Europaparlamentsvalget, ifølge Reuters.

En Sky News-kilde sier at det konservative partiets innpisker Julian Smith i et møte sa til et høytstående medlem i 1922-komiteen at May «ikke skal noe sted». Regelendringen som åpner for nytt mistillitsforslag, ble heller ikke nevnt i det møtet, skriver Sky-journalist Kate McCann på Twitter.

I stedet vil det fredag arrangeres et nytt møte mellom statsministeren og 1922-komiteens leder, Graham Brady, for å diskutere Mays fremtid. De konservative medlemmene av Underhuset vil dermed vente med å sette i gang en prosess for å kaste May.

I en oppdatering på Twitter klokken 18.23 onsdag kveld skrev The Telegraphs politiske vise-redaktør, Steven Swinford, at møtene med ministrene heller trolig ikke kom til å skje onsdag. Ved midnatt onsdag kveld er det fremdeles ikke meldt om at noen av disse møtene fant sted.

Ifølge The Telegraph er det de tre ministrene David Mundell (Skottlandsminister), Sajid Javid (Innenriksminister) og Jeremy Hunt (utenriksminister) som har bedt om møter.

Kanskje mandag

Som følge av den økende motstanden har partikollegaer bedt May om å gå av i løpet av få dager. The Telegraphs kilder sier at oppsigelsen kan skje mandag. Men samtidig sier en minister de har snakket med, at «det ville vært bedre om hun går nå».

En annen regjeringskilde sier det enda mer brutalt: «Det er over».

Også BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter at enkelte kilder i regjeringen sier de ikke tror at May vil bli sittende som statsminister lenger enn til mandag, men at andre er uenige.

Ifølge parlamentarikeren Tom Tugendhat, en av Mays partifeller, er det kun Mays avgang som kan sikre en ordnet brexit.

– Hun må kunngjøre sin avgang etter torsdagens valg på nytt EU-parlament. Og det konservative partiet må raskt komme seg gjennom prosessen for å få på plass hennes etterfølger, skriver han i et innlegg i Financial Times.