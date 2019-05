Spekulasjoner om Mays fremtid

Jon Craig i Sky News viser til en sentral parlamentariker som skal ha fortalt ham at May kommer til å gå av allerede onsdag kveld.

Men i en Twitter-melding understreker han at meldingen er ubekreftet. Han viser også til rykter om at David Lidington vil ta over som fungerende statsminister.

I lys av spekulasjonene om at hun kan gå av allerede onsdag, har Reuters’ snakket med en anonym regjeringskilde som sier at May ikke kommer til å gi noen uttalelse i kveld.

Samtidig melder BBC at innenriksminister Sajid Javid har bedt om et møte med May, noe som også kan tyde på at hun snart vil bli presset til å gå av.

Fjerde utmeldingsavtale skal stemmes over

Antydningene om Mays snarlige avgang kommer dagen etter at hun la frem enda en ny plan for å få brexit gjennom i Parlamentet. Men planen ser ikke ut til å blidgjøre kritikerne, hverken i hennes eget konservative parti eller hos opposisjonen.

Tvert imot gynger grunnen under henne, og ryktene svirrer i britiske medier om at May om kort tid kan være ferdig.

Skottlandsminister David Mundell har bedt om et hastemøte med May, etter sigende for å diskutere hennes fremtid, og senere onsdag ettermiddag skal også en delegasjon brexitforkjempere i regjeringen møte henne, skriver politisk korrespondent Paul Brand i TV-stasjonen ITV på Twitter.

Det er i tillegg planlagt et internt partimøte i torypartiet der Mays fremtid kan bli tema.

Kanskje mandag

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter at enkelte kilder i regjeringen sier de ikke tror at May vil bli sittende som statsminister lenger enn til mandag, men at andre er uenige.

Statsministerens tilbud til de folkevalgte er blant annet at Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit – forutsatt at forsamlingen vedtar hennes siste brexitplan.

En avstemning om planen er planlagt i begynnelsen av juni.