Trump nominerer kvinnelig sponsor som sjef for luftforsvaret

Barrett (68) er styremedlem i tankesmia Rand Corporation som blant annet leverer analyser til det amerikanske forsvaret. Hun har tidligere vært USAs ambassadør til Finland, advokat, og også vært testpilot.

Trump skriver på Twitter at han tror Barrett vil gjøre en fremragende jobb i rollen som leder for US Air Force.

Barbara Barrett og ektemannen Craig Barrett, som tidligere var toppsjef i IT-giganten Intel, er store bidragsytere til Det republikanske partiet.

I 1994 stilte hun som republikansk kandidat til valg på guvernør i Arizona, men tapte.

Hvis hun får jobben som ny leder for luftforsvaret, vil hun erstatte Heather Wilson som har hatt jobben siden mai 2017, også etter en innstilling fra Donald Trump.