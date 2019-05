Seks drept og over 200 såret i valguro i Indonesia

Foreløpig informasjon tyder på at de seks drepte ble skutt eller utsatt for stump vold, uttalte politisjef Tito Karnavian på en pressekonferanse onsdag.

Dødsårsaken er under etterforskning, uttalte han.

Han utelukker ikke at tredjeparter kan ha vært innblandet i opptøyene og opptrådt som provokatører.

Den tapende presidentkandidaten, tidligere general Prabowo Subianto, sa tirsdag at han ikke ville akseptere at valgkommisjon mandag erklærte sittende president Joko Widodo som vinner av valget som ble holdt 17. april. Subianto sa han ville prøve valgresultatet for domstolen. Han advarte selv om at hans påstander om valgfusk kunne resultere i opptøyer.

Flere tusen demonstranter gikk ut i gatene etter uttalelsen for å vise sin støtte til den pensjonerte generalen. Over 30.000 politifolk var plassert ut i gatene i beredskap, men de fleste markeringene var fredelig, lød de første meldingene.

Utenfor valgkommisjonens kontor oppsto det imidlertid heftige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Demonstranter satte fyr på kjøretøy og kastet steiner mot politiet. Politiet brukte tåregass og skjøt gummikuler mot dem.

Politiet mener opptøyene var planlagt, og ikke resultat av noen spontan handling.

I kjølvannet av opptøyene besluttet myndighetene onsdag å blokkere tilgangen til sosiale medier i enkelte områder, uten å spesifisere hvilke.