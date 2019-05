Mannskapet på cruiseskipet, Viking Sigyn, ble innbrakt til avhør torsdag. På kvelden opplyste ungarsk politi at kapteinen på skipet er satt i varetekt.

Det norskeide cruiserederiet Viking bekreftet torsdag morgen at skipet Viking Sigyn var involvert i det selskapet omtalte som «en hendelse» onsdag kveld.

Syv personer er bekreftet omkommet etter forliset, og 21 er savnet. Syv er funnet i live. Alle om bord på turistbåten var sørkoreanske turister, med unntak av to ungarske besetningsmedlemmer.

NTB Scanpix

Uklart hendelsesforløp

Hendelsesforløpet før turistbåten ble truffet av Viking Sigyn under Margaret-broen i Budapest er foreløpig uklart.

Flere nyhetsbyråer har gjengitt informasjon om at turistbåten lå for anker da den ble truffet av cruiseskipet, mens Zsolt Gabor Palotai, som er sjef for katastrofehåndtering i Budapest, sier at turistbåten svingte inn foran cruiseskipet rett før ulykken.

Opptak fra overvåkingskameraer på broen over ulykkesstedet viser at turistbåten og cruiseskipet stevner parallelt nordover i elven, før turistbåten blir truffet av cruiseskipets styrbord side.

Deretter kantrer den under Margaret-broen. Sammenstøtet skjedde i kraftig regnvær.

Syv personer er bekreftet omkommet, og 21 personer er savnet etter forliset. Syv personer ble reddet opp av vannet.

En talsperson for redningstjenesten i Ungarn, sier sjansene for å finne overlevende minsker.

– Jeg skal ikke si at det er umulig å finne overlevende, men jeg vil si at sjansen er minimal, sier Pal Gyorfi, til Reuters.