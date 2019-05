Australian Koala Foundation (AKF) anslår at det ikke finnes mer enn 80.000 koalaer igjen i Australia. Det er ikke nok til å sikre bestandens langsiktige overlevelse, advarer AKF.

– De gjenværende koalaene utgjør anslagsvis 1 prosent av de 8 millioner koalaene som ble skutt for sin pels og sendt til London fra 1890 til 1927, sier AKFs styreleder Deborah Tabart i en pressemelding gjengitt av CBS.

Men AKFs anslag møtes med skepsis. Koalaene står ikke i fare for å bli utryddet i hele Australia, påpeker biolog Christine Adams-Hosking ved University of Queensland overfor New Scientist. Men hun legger til at «nedgangen av leveområdene for koalaen vil føre til at bestanden i økende grad kan forsvinne på lokalt nivå».

Amy Sancetta / AP

Nedgangen tilskrives omfattende tørke og hetebølger. Sykdom og avskoging truer også bestanden, påpeker Adams-Hosking i en artikkel i The Conversation.

Koalaene har også vært plaget av en klamydiaepidemi i flere tiår, i flere populasjoner har så mange som 100 prosent blitt rammet, skriver National Geographic. Antibiotikaen som har blitt brukt i behandlingen har i tillegg ført til at bakteriekulturen som gjør at de kan fordøye eukalyptusblader, har blitt forstyrret.

Koalaen har siden 2012 vært listeført som sårbar i delstatene Queensland og New South Wales, og i det føderale territoriet Australian Capital Territory.

Tidligere denne uken kunngjorde myndighetene en plan med ramme på 275 millioner kroner som skal brukes til å etablere nye reservater, til trafikksikring og tiltak for å forhindre sykdom.