Trump benåder løytnant dømt for drap av fange i Irak

Michael Behenna ble i 2009 dømt for å ha drept en fange, mistenkt for terrortilknytning, under et avhør i Irak.

Han ble prøveløslatt i 2014 med en prøvetid på ti år.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Trumps pressesjef Sarah Sanders sier Behennas sak har fått mye oppmerksomhet i det amerikanske militæret, i hans hjemstat Oklahoma og blant det amerikanske folket.

– Behenna var en utmerket innsatt. I lys av hans oppførsel i fengsel, har Behenna gjort seg fortjent til en benådning, sier hun.

Den amerikanske offiseren drepte Ali Mansour Mohammed med to skudd i hodet og bryst i nærheten av Biji i Irak i 2008.

Deretter kastet han en brannhåndgranat på den døde mannen.

Retten fremholdt at Behennas fremferd og trusler viste at han hadde planlagt drapet.