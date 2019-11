Målet er å stoppe migranter og flyktninger som prøver å komme til Italia og dermed Europa. Libya får 150 millioner euro, altså 1,5 milliarder kroner, fra Italia på tre år, ifølge avisen la Repubblica.

Den libyske kystvakten har siden 2017 hatt som oppgave å plukke opp personer før de når internasjonalt farvann. I retur har de fått penger, trening og fire patruljebåter fra Italia. Avtalen varte egentlig frem til lørdag 2. november. Denne uken sa Italias utenriksminister Luigu di Maio ifølge The Guardian at den utvides med tre nye år.

Libya er et viktig utfartssted for personer som av ulike grunner prøver å ta seg til de italienske øyene Sicilia og Lampedusa og dermed Europa. Både flyktninger med rett på asyl og personer som normalt ikke vil få asyl, prøver å krysse Middelhavet.

Virginia Mayo / AP

Italia: har redusert antall migranter

Humanitære organisasjoner frykter at tusenvis av flyktninger som har rett på asyl, utsettes for alvorlig fare når de sendes til Libya. I de beryktede interneringsleirene der har blant annet FN rapportert om tortur, voldtekt og elendige forhold.

Di Maio sa denne uken at avtalen har redusert antall migranter som la ut fra Libya – fra 170.000 i 2016 til 2200 i 2018. Han sier at Italias regjering og FN vil bedre forholdene i leirene og bruke mer penger på å returnere migranter til hjemlandene.

Også Italias statsminister Giuseppe Conte innrømmer at avtalen har «rikelig med muligheter for forbedring».

– Avtalen bør reforhandles fordi situasjonen i Libya har endret seg, med tanke på konflikten der, sa Conte, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Leger uten grenser

– Støtten til Libya må ta slutt

Leger Uten Grenser gir helsehjelp i interneringsleirene i Libya og er på Middelhavet med redningsskipet Ocean Viking. Trygve Thorson er humanitærrådgiver om bord.

Han mener støtten til libyske myndigheter og kystvakt må ta slutt, og at den opprettholder lidelse og brudd på folkeretten.

– De foreslåtte endringene i Italia-Libya-avtalen vil stort sett være kosmetiske og ikke forandre mye. Evakuering av migranter og flyktninger fra interneringsleirene er bare mulig med destinasjonsland som vil ta imot dem. Vi må få fart på evakueringen. Våre team møter daglig mennesker der som forteller om umenneskelige forhold, underernæring, vold og misbruk.

Ismail Zitouny/ REUTERS/ NTB scanpix

Dødstallene øker

Overfarten mellom Libya og Italia er svært farlig, blant annet fordi det er kraftig strøm i farvannet. En av ti som legger ut på reisen dør, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Dødstallet har økt det siste året. Overfarten regnes som verdens farligste migrasjonsrute. I starten av oktober hadde 1028 mennesker druknet her i år, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

EU har støttet Italia i å tilby teknisk støtte og informasjon for Libyas kystvakt.

Mangler tiltak om migrasjon

Etter 2011 har Libya vært herjet av konflikter mellom folkegrupper som slåss om kontrollen over blant annet oljefelt og ulovlig handel i regionen. Avtalen ble inngått i 2017, før konfliktene mellom Libyas FN-støttede regjering og general Khalifa Haftar. Haftars angrep i juli i år på et integreringssenter ved hovedstaden Tripoli ble fordømt av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Militser kontrollerer nå store deler av Libya.

Fire år etter den store flyktningkrisen i Europa har EUs medlemsstater ennå ikke funnet en effektiv måte å takle migrasjon. For å holde antall asylsøkere til Europa nede, har man inngått avtaler med land som Libya, Tyrkia og Niger. Rwanda har tilbudt seg å ta imot 30.000 migranter fra Libya i puljer på 500 personer av gangen.