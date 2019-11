Italia vil erklære unntakstilstand etter Venezia-flom

Statsminister Giuseppe Conte beskriver situasjonen i den historiske byen som «et stikk i hjertet av landet», og har torsdag kalt inn til en regjeringskonferanse hvor han vil erklære unntakstilstand.

Under møtet vil det også bli planlagt tiltak for byen.

Tirsdag var vannstanden 1,87 meter over normalen – det nest høyeste nivået målt i byen noensinne, og onsdag morgen våknet befolkningen til marerittlignende scener. En tidevannsbølge byen ikke har sett maken til å 53 år hadde feid innover byen.

Kjente monumenter under vann

Storm og kraftige regnskyll i tillegg til høyt tidevann førte til at den kjente Markusplassen så ut som en innsjø.

Vannet flommet blant annet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken.

– Byen er i knestående. Ødeleggelsene er omfattende, lød meldingen på RAI, Italias nasjonale kringkaster. Presidenten i Veneto-regionen, Luca Zaia, sa at 80 prosent av Venezia sto under vann og at skadene var ufattelige.

Statsminister Conte besøkte Venezia onsdag kveld, og fikk selv se verdenskjente monumenter, butikker og boliger under vann. Skadene beløper seg til millioner av euro, men omfanget er ennå ikke klart.

Skylder på klimaendringer

Byens guvernør, Luigi Brugnaro, har rettet oppmerksomheten mot klimaendringer, og mener Italia må våkne.

– Vi må være motstandsdyktige og tilpasse oss. Vi trenger en politikk som ser på klimaendringer med helt andre øyne, sa Brugnaro.

I 2003 ble det iverksatt et stort prosjekt for å gjøre byen mer motstandsdyktig mot vannmasser, men prosjektet har blitt rammet av både budsjettsprekker, korrupsjonsskandaler og forsinkelser.

Foreløpig er regningen på 6 milliarder euro.

Prosjektet involverer blant annet 78 porter som kan heves for å beskytte Venezias havn ved høyt havnivå. Nylige utførte tester vekket imidlertid bekymring da ingeniører avdekket at deler av anlegget har rustet fast og er ubrukelig.