Han er ni år og har snart fullført universitetet. Det tok ti måneder.

Før jul blir ni år gamle Laurent Simons en av verdens aller yngste med universitetsgrad. Da gjør nemlig niåringen ferdig elektro-ingeniørstudiene. De har han brukt skarve ti måneder på.

Andre barn har såvidt lært seg å lese når de er åtte. Da Laurent var åtte, var han ferdig med både grunnskole og videregående og var startet på ingeniørstudiene. Nå er han ni og snart ferdig.

Fortnite og Netflix

Når det gjelder interesser, er den belgiske gutten derimot helt på linje med andre niåringer. Han spiller Fortnite og Minecraft på telefonen sin, ser på Netflix og liker å bade.

– Jeg er lat, sier han selv til The New York Times.

Han begrunner det med at han ikke liker sport.

Selv om niåringen strengt tatt er for ung til å ha Instagram-konto, hadde han søndag ettermiddag allerede 27.000 følgere på bildedelingstjenesten. Kontoen har vært styrt av foreldrene, og viser stort sett gutten i ganske vanlige situasjoner: Laurent som feirer hundens ettårsdag, Laurent på stranden, Laurent i et basseng - men også den lille gutten som beregner avanserte matematiske utfordringer.

Oppvokst hos besteforeldrene

Gutten er oppvokst hos besteforeldrene i Belgia mens foreldrene jobbet i Nederland. Han startet på skolen da han var fire, og videregående da han var seks, ifølge faren, som er tannlege.

Lærerne kaller ham et geni.

– Laurents absorbasjonskapasitet er svært høy, alt går mye fortere og vi kan dekke et mye større materiale på kort tid, sier professor Peter Baltus, som er guttens mentor på universitetet.

– Det har vært helt spesielt og hyggelig, sier han.

– Besteforeldrene har alltid sagt at han er helt spesiell. Vi tenkte alltid at de tok ham altfor seriøst, forteller pappa, Alexander Simons, til The New York Times.

– Mange har stereotypiske tanker rundt unge genier, sier faren, som sier at sønnen er en helt vanlig gutt, og at de ikke helt vet hva som har skjedd.

– Vi har ikke gjort noe spesielt, forteller foreldrene i et intervju med den britiske avisen The Independent.

«Konfidensielt» universitetetsvalg

Det siste instagrambildet viser den niåringen i en ganske uvanlig situasjon: foran et tv-kamera i et intervju. Posten er merket «Travel uke med intervjuer!!! Bygger opp presset! Snart gigantiske nyheter!»

Gutten, som opprinnelig er belgisk, har de siste månedene studert på det engelskspråklige Eindhoven University of Technology i Nederland. Der har han jobbet med å utvikle en elektrisk brikke som er forbundet med menneskehjernen.

Neste mål? Å studere medisin - aller helst på et universitet. På The New York Times´ spørsmål til gutten om hvilket universitet han vil studere på, avbryter faren og svarer at det er «konfidensielt», og at familien ønsker at han skal studere halv tid i USA og halv tid i Europa.

– Så Laurent ikke er så langt fra oss, sier de.

Stephane Gaudry / Wikimedia Commmons

Neste mål blir å ta en Ph.D. og lage kunstige organer, forteller niåringen. Han er spesielt opptatt av å utvikle kunstige hjerter.

Laurent Simons besteforeldrene, som han vokste opp hos, hadde nemlig hjerteproblemer.

– Jeg har lyst til å hjelpe folk som dem, sier niåringen.