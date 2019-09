– Store selskaper har kjøpt USAs regjering. Donald Trump er legemliggjøringen av korrupsjon, sa senator Elisabeth Warren mandag kveld.

Hun talte til entusiastiske tilhengere på Washington Square i New York, en park godt kjent for nordmenn gjennom bilder av triumfbuen i introen til TV-serien Friends. Ifølge kampanjen hadde de talt 20.000 tilskuere.

Christina Pletten

– Har kjøpt vår regjering

Presidentkandidaten la stor vekt på å fri til minoritetsvelgere, en gruppe hun hittil har strevet med å nå frem til.

Warren fremhevet også kampen mot lobbyister og finansieringen av valgkamper – noe hun stemplet som korrupsjon.

– Amerikanere blir drept på gater og i skoler med en utrolig effektivitet fordi våpenbransjen har kjøpt vår regjering, sa hun.

Næringer som vil forhindre endringer av USAs helsevesen og bremse klimakampen fikk også gjennomgå.

Craig Ruttle, AP/NTB scanpix

Fra Sanders til Warren

Warren kniver nå hardt med Bernie Sanders om annenplassen på målingene, etter tidligere visepresident Joe Biden. Sanders og Warren er gamle venner og har dominert partiets venstrefløy i flere år. Sammen har de støtte hos rundt en tredjedel av demokratene.

– Jeg støttet Bernie Sanders i 2016, men jeg føler at han har hatt sin mulighet. Nå er det noen andre sin tur, sier Sierra Gamble (25).

Allerede fire og en halv time før Warren skulle tale så sto Gamble klar helt fremme foran scenen. Hun bor i New York men er opprinnelig fra Massachusetts, Elizabeth Warrens hjemstat.

– Warren er smart, hun har gode ideer og hun har inngående forståelse av de viktigste utfordringene i samfunnet vårt, sier Gamble.

– Jeg håper hun kan kjøre dette løpet helt frem. Jeg ville elsket å se henne i en debatt med president Trump.

– Tror du hun kan slå ham?

– Jeg vet ikke om noen kan slå ham, for å være ærlig. Ingen trodde han skulle vinne sist, sier hun.

Christina Pletten

Vil ha Warren-Buttigieg

Christopher Losee hadde reist fra Albany 240 kilometer unna Manhattan og sto ved siden av Gamble for å høre Warren.

– Hun har entusiasmen, hun har valgkamporganisasjonen og hun har politikken for å slå Trump, sier Losee.

Den 26 år gamle statsviteren håper Warren og Pete Buttigieg, en ordfører i Indiana, nå skal sette seg ned og ta en kaffe.

– De vil utgjøre et knallteam uansett hvem av dem som står øverst på stemmeseddelen, sier han.

I siget på flere måter

Warren, en fremtredende jusprofessor som er ekspert i konkursrett, gjør det for tiden svært skarpt i kampen om å bli den som neste høst får utfordre USAs president Donald Trump.

Blant dem som setter penger på nominasjonskampen, har hun vært favoritt siden 15. august. Den siste måneden har dette forspranget bare økt.

På meningsmålingene har hun den siste tiden stadig oftere gått forbi sin rival Bernie Sanders og ligget som nummer to rett bak tidligere visepresident Joe Biden. På en måling fra Yougov for The Economist rett før siste debatt lå hun likt med Biden.

Etter debatten sist torsdag fikk hun beste skussmål av New York Times’ panel. Også flere andre medier roste hennes opptreden.

En måling fra Morning Consult viste en to prosentpoengs opptur for Warren etter debatten. Ingen av de andre gikk frem.

Fakta: Elizabeth Warren Senator fra Massachusetts siden 2013. Hun har vært jusprofessor ved blant annet Harvard-universitetet og er ekspert i konkursrett. President Donald Trump har pleid å kalle henne Pocahontas etter at hun tidligere noen ganger identifiserte seg som amerikansk urfolk, tidligere kalt indianer. Hun gjør ikke det lenger, men kandidaturet hennes støttes av blant andre norskættede Deb Haaland, en av de to første urfolkskvinnene i USAs kongress. Warren regnes for, sammen med Bernie Sanders, å være en av de mer venstreorienterte blant demokratenes presidentkandidater.

– Imponert

Kommentator Frank Bruni i storavisen The New York Times mener hun kom ut av den siste TV-debatten sterkere enn noen gang og at hun vil være med helt til siste slutt.

– Jeg er sterkt bekymret for hvordan Warrens storslåtte liberale planer vil fenge i selve valget, men jeg er imponert over hennes stadig dyktigere håndtering av det demokratiske primærvalget, skriver han,

Fakta: Valget 2020 3. november 2020 er det valg i USA. Presidenten, hele Representantenes hus og 34 av 100 senatorer står på valg. Donald Trump har varslet om at han vil stille til gjenvalg. På demokratene side er det over 20 kandidater. Kampen om å bli partiets presidentkandidat starter formelt i februar, men er i praksis i gang. I ledelsen er foreløpig Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Kamala Harris.

Christina Pletten

2 cent i velstandsskatt

Under valgmøtet mandag spilte hun flere ganger på fraser som går igjen i debatten om henne. Blant annet messet mengden taktfast «2 cent, 2 cent» da hun snakket om skatt, og stakk to fingre i været. Warren vil ha en kakseskatt på 2 prosent på formuer over 50 millioner dollar – 2 cent pr. dollar. På et annet tidspunkt spilte hun på sitt professorale omdømme da hun fikk alle sammen til å rope «store strukturelle endringer».

Vil vurdere riksrett

Warren nevnte på valgmøtet ikke sine rivaler i partiet – de hun nå kjemper mot, men gikk i stedet rett i strupen på Donald Trump. Hun nevnte den såkalte Mueller-rapporen om russisk innblanding i USAs valgkamp og motarbeiding av etterforskningen.

– Ingen står over loven, ikke engang USAs president. Riksrett må på dagsordenen, sa hun.