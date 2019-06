Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova

Nesten én uke etter at nasjonalforsamlingen i Moldova vedtok å danne ny regjering, får den nye koalisjonen overta.

Koalisjonen, bestående av både russisk- og EU-vennlige partier, fikk regjeringsoppdraget av nasjonalforsamlingen lørdag 8. juni i et forsøk på å avslutte den politiske krisen og kaoset som har lammet landet siden valget 24. februar.

Den nye koalisjonen ekskluderte imidlertid partiet Demokratene, som søndag brakte saken inn for forfatningsdomstolen, som avsatte den russiskvennlige presidenten Igor Dodon og utpekte den EU-vennlige fungerende statsministeren Pavel Filip i Demokratene som ny midlertidig president.

Filips første ordre var å oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg 6. september. Demokratenes regjering nektet å tre av. Fredag kunngjorde imidlertid Filip og nestleder i Demokratene, Vladimir Cebotari, at regjeringen trekker seg likevel.

Hektisk

Moldovas nye statsminister Maia Sandu har hatt en kaotisk uke siden hun først fikk jobben og så ble kalt en tronraner av Demokratenes statsminister, steinrike Vladimir Plahotniuc. Så ble Sandu avsatt. Fredag var hun igjen statsminister.

– Jeg har en beskjed til hele verden. Moldova er endelig fritt, sa Sandu i en tv-sendt tale.

– Vi vil gå i opposisjon, sa Demokratenes nestleder Cebotari i sin TV-overførte tale fredag.

Han anklager for øvrig den nye koalisjonsregjeringen for å nekte å samarbeide og anerkjenner den fremdeles ikke. Cebotari fremholder at det vil være riktig å avholde tidlige nyvalg.

President Dodon ble fredag gjeninnsatt som statsoverhode og annullerte dekretet fra søndag om å oppløse nasjonalforsamlingen.

Roveliu Buga / AP / NTB scanpix

Maner til ro

Den amerikanske utenriksdepartementet sier i en melding at regjeringsendringen ønskes velkommen.

– Vi ser positivt på at både den nye koalisjonen og den tidligere regjeringen har forpliktet seg til en fredelig maktoverføring som gjenspeiler folket i Moldovas ønsker. Vi oppfordrer til tilbakeholdenhet i denne overgangstiden, heter det.

Moldova er et av de fattigste landene i Europa og var en del av Romania før det ble en sovjetrepublikk og senere uavhengig stat. I en uttalelse fra partiene i regjeringskoalisjonen heter det at Moldova drukner i korrupsjon, avhengig av landets oligarker.

Statsminister Sandu sier landets største utfordring er at de unge forlater Moldova.