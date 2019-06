USA: Iran er ansvarlig for angrepet på Fredriksens tankskip

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa torsdag kveld norsk tid at Iran er ansvarlig for angrepene på de to skipene. Front Altair eies av John Fredriksens rederi Frontline.

Fredriksen er født norsk, men er nå kypriotisk statsborger og bosatt London. Frontline er registrert på Bermuda og tankskipet Front Altair seiler under flagget til Marshalløyene.

– Det er vurderingen til USAs regjering at den islamske republikken Iran er ansvarlig for angrepene som skjedde i Oman-golfen i dag, sa Pompeo til reportere utenfor utenriksdepartementet i Washington, skriver CNN.

Alex Brandon / AP

Ifølge Pompeo er vurderingen basert på etterretning, type våpen som ble brukt og kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre denne typen angrep og at Iran nylig har gjennomført lignende angrep på fraktfartøy.

– Ingen gruppe som opererer i området har ressurser og kompetanse til å handle med en slik høy grad av raffinement, sa Pompeo.

Intertanko, organisasjonen der Frontline er medlem, uttalte at angrepet mot de to skipene var godt planlagt og koordinert.

Mannskap fra det amerikanske marinefartøyet USS Bainbridge skal ha funnet en udetonert mine festet på et av skipene som nå står i brann, skriver CNN.

Minen skal være av en type som dykkere kan feste til skipsskrog med magneter. Samme type miner mistenker USA også ble brukt under et tilsvarende angrep i mai utenfor De forente arabiske emirater.

FNs sikkerhetsråd skal senere torsdag diskutere hendelsene i Omanbukta etter henstilling fra USA, opplyser FN-diplomater. Møtet vil finne sted bak lukkede dører.

– Iran en trussel

USAs fungerende FN-ambassadør Jonathan Cohen kaller det angivelige angrepet «uakseptabelt» og hevder at Iran kan stå bak.

– Iran forblir den mest betydelige trusselen mot fred og sikkerhet i regionen, og landet er involvert i en rekke ondsinnede aktiviteter i regionen, sier han.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Egypts tidligere utenriksminister Ahmed Aboul Gheit, retter også en anklagende pekefinger mot Iran.

– Enkelte i regionen forsøker å antenne regionen og vi må ha dette klart for oss, sier han.

Aboul Gheit viste til «terroristangrepene» mot oljetankere utenfor De forente arabiske emirater 31. mai, og de jemenittiske Houthi-opprørernes angrep mot en saudiarabisk oljeinstallasjon samme dag.

– Verdenssamfunnet må sende et utvetydig og klart svar til våre naboer om at undergravende aktiviteter ikke lenger er akseptable, sier han.

Iran avviser at landet har hatt noe med angrepene mot oljetankere å gjøre og krever uavhengig gransking.