Mandag ble den 40 år gamle kvinnen fra Honduras anholdt ved grensen i Mexico. 25 minutter senere kollapset hun. Kort tid etter at hun ankom det lokale sykehuset, ble hun erklært død.

Kvinnen er den tredje ulovlige migranten som dør i amerikanske myndigheters varetekt ved grenseovergangene fra Mexico på tre dager.

Søndag døde en 33 år gammel mann, og på lørdag døde den 25 år gamle transkvinnen Johana Medina Leon etter kort tids sykdom, skriver CNN.

José Luis Gonzalez, Reuters/NTB scanpix

Kapasiteten ved grensekontrollene er for lengst sprengt. I mai ble 155 mennesker stuet inn i et oppholdsrom beregnet for 35 personer.

Fakta: Grensen mot Mexico Donald Trump lovet i valgkampen at han ville bygge en mur mot Mexico om han ble valgt til president. Han sa også at han ville tvinge Mexico til å betale for muren. Det har ikke lykkes presidenten å sikre penger for muren fra Kongressen, som må godkjenne statsbudsjettet. Trump har erklært en nasjonal krise for å få bygget muren. I slutten av mai varslet Trump at han vil sette opp tollen på varer fra Mexico frem til det ikke kommer ulovlige innvandrere over grensen lenger. X

Seks barn har dødd siden september

– Det er definitivt en krise nå, og den løses ikke med kjappe løsninger, sier Doris Meissner til nyhetsbyrået AP.

Hun var tidligere sjef for etaten for innvandring under Clinton-administrasjonen. Meissner jobber nå for tenketanken Migration Policy Institute.

Onsdag forrige uke ble en gruppe på 1036 flyktninger anholdt ved grensen fra El Paso. Det er den største gruppen grensevaktene har sett, skriver AP.

Arrestasjoner ved grensen har økt kraftig det siste året, og flertallet som kommer, er ikke lenger unge menn, men familier som flykter fra fattigdom, vold og kriminalitet i Honduras, Guatemala og El Salvador.

Christian Torres, AP/NTB scanpix

Siden september 2018 har seks barn dødd etter at de ble anholdt ved grensen til USA. Det første kjente tilfellet skjedde i desember da en syv år gammel jente døde i amerikansk varetekt. Senere har det ifølge BBC kommet frem at en ti år gammel jente døde i september.

Ifølge amerikanske myndigheter var det da åtte år siden det forrige registrerte tilfellet av barn som døde i varetekt.

I april alene ble 98.777 mennesker anholdt på den mexicanske grensen. Syv av ti var mindreårige eller kom som del av en familie. I samme periode i fjor ble 38.243 arrestert. Da var en av tre familier eller enslige mindreårige, ifølge AP.

Trump fortsetter å innføre strenge tiltak

I et forsøk på å presse gjennom en strengere grensekontroll truet president Donald Trump i forrige uke med å øke tollen på mexicanske varer så lenge ulovlige innvandrere fortsetter å komme over grensen fra Mexico.

Doris Meissner tror Trumps tiltak vil ha motsatt effekt. Hun sier til AP at folk som vurderer å reise til USA, får høre fra menneskesmuglere at det er best å reise nå. «Du vet aldri hva som blir det neste».

Holdes i iskalde celler

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge var ved to av grenseovergangene fra Mexico til USA i februar.

Han vet ikke hvorfor flere tilsynelatende dør nå, men beskriver forholdene for asylsøkerne som svært vanskelige.

Egenæs forteller at asylsøkerne i Tijuana fikk utdelt varme klær, noe han fant merkelig ettersom klimaet der er varmt.

– Det viste seg at asylsøkerne blir satt i celler som holder 3 til 10 grader for å drepe bakterier.

Charlie Riedel, AP/NTB scanpix

Tiltaket ble innført under Obama-administrasjonen og skal ifølge helsepersonell Egenæs har snakket med, ikke ha noen effekt.

Han beskriver systemet for behandling av asylsøkere som avskrekkende, hvor migranter møtes av bevæpnede vakter.

– Innstillingen til disse menneskene bidrar til et system som ikke tar seg veldig godt av de minste, sier Egenæs.

Heller ikke Flyktninghjelpen har noe klart svar på hvorfor flere dør ved grenseovergangene.

– Det vi erfarer fra våre kontakter i regionen, er at mottakssystemene på grensen ikke fungerer, sier Katherine Catamuscay til Aftenposten.

Hun jobber for Flyktninghjelpen i Honduras.

Flyktninghjelpen er ikke i Mexico, men hun forteller at rapporter fra organisasjoner som er til stede der, viser at myndighetene ikke møter flyktningene i tråd med humanitære prinsipper.

– Forholdene for folk ved midlertidige oppholdssteder er veldig vanskelige, i tillegg til at de blir møtt med fremmedfrykt, forteller hun.