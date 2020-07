Storbritannia skal bruke 700 millioner pund på grensekontroller

Den britiske regjering skal bruke 700 millioner pund på et nytt kontrollsystem ved grensene fra årsskiftet, da brexitperioden er over.

NTB-DPA

Nå nettopp

Bevilgningen på 700 millioner pund (8,4 milliarder kroner) skal brukes til å bygge ny infrastruktur, innføre ny tollteknologi og ansette flere folk.

-Vi skal sørge for at våre grenser er klare for uavhengighet, skriver brexitminister Michael Gove i en artikkel i The Telegreph.

Ifølge Gove skal systemet være operativt fra 1. januar 2021, den dagen da overgangsperioden er over.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding