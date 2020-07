Tidligere antistofftester i Sverige har vist nedslående resultater for dem som håper på flokkimmunitet i befolkningen.

For den hardt rammede hovedstaden Stockholm har studier vist at 7,3 prosent av befolkningen har antistoffer mot covid-19.

Men en fersk studie fra Karolinska institutet viser at T-celleimmunitet er vesentlig mer utbredt. Det er også funnet T-celleimmunitet hos familiemedlemmer av smittede, som ikke har vist symptomer på sykdom.

Ved å analysere blodprøver for T-celleimmunitet har forskere funnet et vesentlig høyere tall enn det tester av antistoff tidligere har vist i Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

T-celleimmunitet betyr at man har fått tilstrekkelig mange immunceller (T-celler) som effektivt oppdager virusinfiserte celler og fjerner dem fra kroppen.

Dobbelt så mange med T-celleimmunitet

Forskere ved Karolinska institutet i Solna utenfor Stockholm har analysert prøver fra 200 personer. Mange av deltagerne hadde milde eller ingen symptomer på covid-19.

Resultatet viser at dobbelt så mange har utviklet T-celleimmunitet som antistoffer mot viruset.

– Dette passer bedre sammen med prognosene og modelleringene vi har hatt for hvor stor spredningen skal være i Stockholm-området på denne tiden av året. På den måten har det vært frustrerende at antistoffnivåene har vært så lave, sier generaldirektøren i Folkhälsomyndigheten Johan Carlson til TV4 Nyheterna.

– Oppmuntrende resultater

Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener den svenske rapporten har oppmuntrende resultater.

– Det har ligget i kortene at T-celler spiller en vesentlig rolle i immunforsvarets kamp mot koronavirus. Det har vi tidligere sett med koronavirusene som forårsaker SARS og MERS, sier Spurkland.

Fakta: FLOKKIMMUNITET Flokkimmunitet er en betegnelse på befolkningens samlede motstandsevne mot smittsom sykdom. Flokkimmuniteten er høy når en stor andel av individene i befolkningen er immun mot sykdommen, og lav når få eller ingen individer er immune. Immunitet oppnås enten ved å gjennomgå den smittsomme sykdommen eller ved å bli vaksinert mot den aktuelle sykdommen. Når immuniteten i samfunnet passerer en terskel, vil flokkimmuniteten gradvis sørge for at sykdommen forsvinner fra samfunnet Den andelen av befolkningen som må være immun for at flokkimmuniteten skal hindre sykdomsspredning, er avhengig av sykdommens smittsomhet. Det er vanlig å sette grensen på rundt 60 prosent for koronaviruset, men det finnes anslag som er vesentlig lavere. Enkelte har tatt til orde for at land bør forsøke å bygge opp en naturlig flokkimmunitet mot koronaviruset ved å la smitten spre seg i befolkningen innenfor kontrollerte rammer. Sverige blir ofte fremstilt som et land som har flokkimmunitet som strategi, men svenske helsemyndigheter har avvist dette mange ganger. Kilde: Store norske leksikon, Forskning.no og Aftenposten

Flere kan ha vært smittet

Spurkland påpeker at studien er mer omfattende enn lignende studier som er blitt gjort.

– Vi har sett stadig flere eksempler på personer som har vært smittet, men som i etterkant ikke får påvist antistoffer. Det betyr at flere kan ha hatt koronaviruset enn det vi tidligere har trodd, sier Spurkland.

Hun understreker at flokkimmunitet ikke betyr at alle som har hatt koronaviruset, garantert er immune mot å få sykdommen på nytt.

– Dette kan vi ikke vite før det har gått lengre tid. Vi kan ikke si med sikkerhet at en person er immun mot viruset før personen blir påført smitte uten å bli syk på nytt. Men hvis man oppnår flokkimmunitet betyr det at sjansene for at viruset sprer seg i befolkningen er minimale, sier Spurkland.

Strategien til Sverige har fått mye kritikk. Om den likevel har vært en riktig vei å gå, vil ikke Spurkland mene noe om.

– Flokkimmunitet har uansett ikke vært et mål for Norge. Norges mål har vært å slå ned på viruset og heller danne flokkimmunitet i befolkningen når det kommer en vaksine, sier Spurkland.

FHI: – Viktig å forske på de uten symptomer

Seniorforsker Lisbeth M. Næss ved det norske Folkehelseinstituttet gleder seg over den svenske studien.

– Dette er gode nyheter og lovende resultater. Nesten alle studier så langt av T-celleimmunitet og covid-19 har vært på alvorlig syke. Det er viktig at vi nå får studier på T-celleimmunitet også hos folk uten symptomer og på de med mild covid-19-sykdom.

De aller fleste i befolkningen er jo i denne kategorien, understreker hun.

– T-celler er mye mer komplisert å måle, så det er ikke lett å gjøre i store befolkningsundersøkelser. Det gjenstår å se hvor langvarig T-celleimmuniteten varer, og vi vet fortsatt ikke om T-celleimmunitet alene uten hjelp av antistoffer er tilstrekkelig for å kunne beskytte oss mot gjentatt smitte av covid-19.

Næss håper nå det blir gjennomført slike studier med større kontrollgrupper.

– Det er høyst sannsynlig at T-celleimmunitet er viktig i immuniteten mot covid-19 i befolkningen. Selv om den ikke skulle være nok til å forhindre en eventuell reinfeksjon, vil den i alle fall føre til et langt mildere sykdomsforløp.