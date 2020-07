Biden vil bruke 7.000 milliarder kroner for å gjenreise USAs økonomi

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har lansert en plan for å gjenreise den amerikanske økonomien, som er sterkt svekket av koronaviruset.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden utfordrer president Donald Trump med sin nye økonomiske redningsplan. Amerikansk økonomi er hardt rammet av koronakrisen. Her presenterer Biden planen på en fabrikk i Dunmore, Pennsylvania. Matt Slocum / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

– Når den føderale regjeringen bruker skattebetalernes penger, bør vi bruke dem til å kjøpe amerikanske produkter og bistå amerikanske arbeidsplasser, sier Biden i en tale på et metallproduksjonsanlegg i byen Dunmore i Pennsylvania torsdag.

– Nok er nok. Det er på tide å snu prioriteringene i dette landet. Det er på tide å hjelpe små forretninger og middelklassefolk å finne veien gjennom pandemien, sa han, ifølge The Washington Post.

Innovasjon og produksjon

Biden har som mål å få alle som har mistet jobben under koronakrisen, tilbake i jobb og i tillegg skape fem millioner arbeidsplasser ved i hovedsak å satse på innovasjon og vareproduksjon. Han planlegger å bruke 700 milliarder dollar, tilsvarende nesten 7.000 milliarder kroner, i investeringer.

Rundt 4.000 milliarder kroner skal investeres i å fremme amerikanske produkter og tjenester på bekostning av utenlandske leverandører. Rundt 3.000 milliarder kroner investeres i forskning og utvikling (R & D) i USA.

Det innebærer også å krympe forsyningskjeder i utlandet og innføre nye skatteregler og sørge for tilgang til fagforeninger for å styrke amerikanske arbeideres situasjon.

Ligner Trumps retorikk

Planen, omtalt som «Buy America» – kjøp amerikansk – er en motsats til Trumps «America First»-plan opp mot presidentvalget i november.

Selv om virkemidlene for økonomisk framgang er ulike, legger Biden seg dermed tett opp til Trumps retorikk. Et av Trumps viktigste valgløfter i 2016 var å bringe tilbake jobber i amerikansk industri og produksjon.

Både Demokratene og Republikanerne beveger seg dermed bort fra en økonomisk politikk som vektlegger globalisme og frihandel og mer i retning av konkurrerende varianter av økonomisk nasjonalisme, skriver The Washington Post.

Etter koronakrisen er amerikanske arbeidsledighetstall rekordhøye. Fortsatt er rundt 19 millioner amerikanere uten jobb som følge av krisen, og forrige uke kom det inn 1,3 millioner nye søknader om arbeidsledighetstrygd.

2. verdenskrig

Biden er forberedt på å ta i bruk «den føderale myndighetens fulle makt for å bygge opp amerikansk industriell og teknologisk styrke».

– Dette blir den største mobiliseringen av offentlige investeringer i anskaffelser, infrastruktur og forskning og utvikling siden 2. verdenskrig, heter det i en uttalelse fra Biden-leiren.

Demokratenes presidentkandidat tror ikke på at automatisering og globalisering vil gjøre amerikanske arbeidere overflødige eller at de ikke kan tjene godt, ifølge uttalelsen.

Tidligere rivaler i kampen om presidentnominasjonen er nå blitt Bidens allierte. Senator Amy Klobuchar har et valgkamparrangement for Biden i Arizona fredag, og tidligere ordfører i Indiana, Pete Buttigieg, gjør det samme i New Hampshire.