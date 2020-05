Minnesota-guvernør: Opptøyene er en hån mot George Floyd

– Dette dreier seg ikke på noen som helst måte lenger om dødsfallet til George Floyd. Dette dreier seg om angrep på sivilsamfunnet og om å spre frykt og ødeleggelse i våre flotte byer, sa Walz på en pressekonferanse lørdag.

Han la til at førsteprioritet nå er å få gjenopprettet ro og orden. Guvernøren har beordret full mobilisering av delstatens nasjonalgarde. 2.500 soldater blir utplassert lørdag.

Walz påpekte at fredelige demonstrasjoner er tillatt og at ro og orden må gjenopprettes i Minneapolis for å hedre avdøde George Floyds minne.

Byens ordfører, Jacob Frey, deltok også på pressekonferansen.

– Dette handler ikke lenger om å ytre seg. Dette er voldsbruk, og det må slutte. Vi står midt oppe i en pandemi nå, sa Frey.

Opptøyene i Minneapolis fortsatte for fjerde natt på rad natt til lørdag. Hus og biler ble påtent og butikker ble plyndret. Tusenvis av mennesker var ute i gatene og trosset portforbudet som trådte i kraft fredag kveld.

AP / NTB scanpix

Kentucky-guvernør ber Nasjonalgarden om bistand

I Kentucky har guvernør Andy Beshear bedt Nasjonalgarden om bistand for å opprettholde ro i byen Louisville, melder CNN.

Byen har vært preget av flere demonstrasjoner og opptøyer etter drapet på afroamerikanske Breonna Taylor (26), som ble skutt av politiet i byen i midten av mars.

Med dødsfallet til George Floyd, som døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis mandag, har protestene i Louisville tatt seg opp igjen de siste kveldene.