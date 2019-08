Uroen i Hongkong har skapt så mye oppmerksomhet at ambassaden i Danmark føler behov for å blande seg direkte i den offentlige debatten. Kinas ambassadør til Danmark, Fe Tie, antyder nå at det er en mulighetfor en militær intervensjon i Hongkong, ifølge Politiken.

I et debattinnlegg i den danske avisen gjentar ambassadøren kinesiske beskyldninger om at «fiendtlige krefter» i og utenfor Hongkong forsøker å skape kaos i den administrative regionen ved å støtte demonstrantene.

Et stort antall mennesker her i mer enn to måneder demonstrert og krevd uavhengighet og stans i den «politiske undertrykkelsen» fra Kina.

Andreas Bøje Forsby, Kina-forsker ved Nordisk Institutt for Asia Studier (NIAS), sier til Politiken at det er svært sjeldent at en kinesisk ambassadør skriver debattinnlegg i en dansk avis.

– Det er et uttrykk for at Beijing anser situasjonen i Hongkong for å være gravalvorlig og derfor har en interesse i å påvirke danske politikere, sier Bøje Forsby.

Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

– Kan leses som en trussel militær intervensjon

I leserinnlegget i Politiken understreker ambassadør Feng Tie, at Kina fullt ut støtter politiet og den lokale regjeringen i Hongkong, og at Kina har »vidtrekkende krefter og nødvendig styrke til å handle resolutt mot alle former for uro om nødvendig».

Asia-forsker Andreas Bøje Forsby mener det derfor er gitt at ambassadørens innlegg er godkjent av de sentrale myndighetene Beijing, og at det derfor kan leses som en trussel om en militær intervensjon hvis situasjonen eskalerer.

Flyplass-demonstrasjon

Fra fredag ettermiddag lokal tid er det planlagt en tre dager lang demonstrasjon på den internasjonale flyplassen i Hongkong. Ifølge Reuters vil flyplassmyndighetene kun la personer med reisedokumenter få komme inn på flyplassen de neste tre dagene, i et forsøk på å begrense tilstrømmingen av demonstranter.

Etter de siste dagenes reiseråd til folk som skal til Hongkong, har det kommet en e-post fra en ikke navngitt talsperson for myndighetene i Hongkong, der det forsikres at regjeringen og reiselivsnæringen gjør sitt for å minimere komplikasjonene for besøkende til byen.

Kin Cheung

Omstridt lovforslag

Bakgrunnen for demonstrasjonene i Hongkong var et lovforslag om utlevering til Fastlands-Kina. Politiske ledere mener denne loven er nødvendig for at byen ikke skal kunne fungere som et gjemmested for kriminelle på flukt.

Motstanderne av lovforslaget mener det vil gi muligheter for å utlevere politiske avvikere, som sees på som fiendtlige til det kinesiske regimet. Det ser innbyggerne i Hongkong på som en trussel. 9. juni i år deltok opp mot hver syvende hongkonger deltok på demonstrasjoner som er blitt omtalt som de største i bystaten på ti år.

Det legges ikke skjul på at det har vært utfordringer med veisperringer og konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i Hongkong, men ifølge e-posten har det kun påført begrensede områder ulemper.

Torsdag opplyste myndighetene at det i juli ankom 26 prosent færre turister til Hongkong sammenlignet med juli i fjor, og den negative tendensen fortsetter i august.

Handelsminister Edward Yau Tang-wah sier 22 land og regioner, inkludert USA har utstedt reiseråd og advarsler om Hongkong i det siste.