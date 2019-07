Australsk forsvarer var informant for politiet

Fredag kunne Faruk Orman forlate retten som en fri mann, etter å ha vunnet fram med sin anke på en drapsdom fra 2007.

Orman ble dømt til 20 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha kjørt fluktbilen etter drapet på en mafiatopp i Melbourne i 2002.

Dommen ble anket da det ble kjent at forsvareren hans under rettssaken, advokaten Nicola Gobbo, ikke bare har vært informant for politiet, men at hun også representerte et av nøkkelvitnene i saken mot ham.

Løslatelsen av Orman kan være den første av mange i Australia, der Gobbo har vært forsvarer for en rekke kjente kriminelle som er dømt for alt fra narkotikasmugling til drap.

Orman var blant annet forsvarer for mafiatoppen Tony Mokbel, som soner en dom på 30 års fengsel for narkotikasmugling. Han er en av 22 straffedømte som har fått beskjed fra påtalemyndigheten om at det er grunnlag for anke.

Gobbo, som ble rekruttert som informant for politiet da hun ble pågrepet for narkotikabesittelse i 1993, hevder selv å ha bidratt med opplysninger som har resultert i fellende dom mot minst 386 kriminelle.

En statlige granskingskommisjon skal nå forsøke å kartlegge omfanget av skandalen, som australsk politi i fem år kjempet iherdig for å holde skjult.

I mars i år opphevet Australias høyesterett kjennelsen som sikret Gobbo anonymitet og slo samtidig fast at hennes dobbeltspill som forsvarsadvokat og politiets informant var helt forkastelig. Politiet fikk også skarp kritikk.