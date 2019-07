– Mine sjanser for å bli statsminister er like gode som sjansen for å finne Elvis på Mars eller at jeg blir gjenfødt som en oliven.

Sitatet er et av Boris Johnsons mest kjente.

I dag blir det mest sannsynlig klart at det er han som tar over nøkkelen til den britiske statsministerboligen i 10 Downing Street. Den kontroversielle og hardkokte brexitmotstanderen har lovet at britene skal ut av EU – koste hva det koste vil – den 31. oktober 2019.

PHIL NOBLE / Reuters

Med et lite forbehold: Hvis en avtale er innen rekkevidde, kan han gå med på en kort utsettelse.

Men er Johnson egentlig klar over hva han går til?

Fakta: Boris Johnson Britisk konservativ politiker. Tidligere utenriksminister i Theresa Mays regjering. Ordfører i London 2008–2016. Født i New York 19. juni 1964 (52 år gammel) Fullt navn: Alexander Boris de Pfeffel Johnson Utdannet ved Eton og Oxford Har vært journalist i The Times og The Daily Telegraph (Brussel-korrespondent). Redaktør av det konservative tidsskriftet The Spectator fra 1999 til 2005. Parlamentsmedlem 2001-2008, valgt inn fra Henley. Valgt inn igjen i Parlamentet i mai 2015, da fra valgkretsen Uxbridge and South Ruislip. Medlem av den konservative «skyggeregjeringen» som talsmann for kultursaker i 2004 og for høyere utdanning 2005–2007. Frontfigur for brexit-kampanjen i folkeavstemningen i 2016 Gift to ganger. Seks barn (tre døtre og tre sønner). Skilt høsten 2018 etter 25 års ekteskap. Samboer med Carrie Symonds, tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet. Hun jobber nå for Bloomberg. Kilde: NTB

Overrasket over konsekvensene av «no deal»

For en uke siden ble Johnson briefet av kabinettssekretær Sir Mark Sedwill, statsministerens nærmeste rådgiver, om hvordan myndighetene forbereder seg på å gå ut av EU uten avtale.

Johnson skal ifølge kilder til The Times ha sagt at han vil lansere en stor kampanje for å forberede britiske bedrifter på å gå ut av EU uten avtale.

Men da han ble gjort klar over opptøyene og konsekvensene en «no deal» kom til å føre med seg, skal han ifølge Times’ kilder ha blitt skjelven.

Henry Nicholls, Reuters / NTB scanpix

Nye prioriteringer

Om britene kræsjer ut av EU, vil Storbritannias prioriteringer endres over natten.

Import av matvarer vil være nummer tre på listen av prioriteringer ved en «no deal»; rent vann på femte.

Første prioritet vil være å få importert livreddende medisiner over den nye grensen mot Europa, dernest medisinsk utstyr.

I tillegg har den nåværende regjeringen planlagt å utplassere 8500 soldater for å holde befolkningen i sjakk og holde trafikken flytende, skriver The Times.

Trekker seg i protest mot Johnson

Flere medlemmer av den konservative regjeringen har sagt at de kommer til å trekke seg hvis Johnson blir statsminister. Mandag trakk Alan Duncan seg som statssekretær i det britiske utenriksdepartementet.

Finansminister Philip Hammond har sagt at han kommer til å gå av på onsdag. Årsakene skal være uenigheter med Boris Johnson. Til BBC har han sagt at han kan ikke gå med på en «no deal» slik Johnson legger opp til.

TOBY MELVILLE /Reuters

I tillegg har 11 andre regjeringsmedlemmer sagt at de kommer til å trekke seg fra sine posisjoner hvis Johnson blir ny statsminister onsdag, skriver The Sun.

Men Johnson kommer ifølge The Times til å erstatte dem med medlemmer fra hans «Vote Leave»-kampanje, som bidro til at flertallet stemte for å melde landet ut av EU i 2015.