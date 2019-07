El Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel

Den 62 år gamle Guzman, som tidligere ledet det beryktede Sinaloa-kartellet i Mexico, ble onsdag i New York dømt til livstid i fengsel for smuglingen av hundrevis av tonn kokain, heroin, metamfetamin og marihuana til USA.

Han ble deretter fløyet til Colorado og innsatt i ADX-fengselet i Florence, som blir kalt Alcatraz i Rocky Mountains, og som befinner seg i et avsidesliggende fjellområde langt fra folk i den vestlige delen av delstaten.

Guzman, som to ganger rømte fra fengsel i Mexico før han ble tatt og utlevert til USA i 2017, vil finne det så godt som umulig å komme seg ut av ADX Florence.

Blant dem som blir hans medfanger, er Unabomberen Ted Kaczynski, Terry Nichols som var medskyldig i bombeangrepet i Oklahoma City, den britiske skobomberen Richard Reid og attentatmannen fra maratonløpet i Boston, Dzjokhar Tsarnaev, som venter på å bli henrettet.

De farligste fangene slipper ut av sine celler bare i halvannen time daglig, og da må de være iført både håndjern og fotlenker.

Oppholdet i Colorado blir trolig likevel noe lettere enn de to og et halvt årene han satt fengslet i New York. Da satt han i en celle uten vindu som var kontinuerlig opplyst.