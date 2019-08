Selv om den østerrikske loven på folkemunne kalles «burkaforbud», er det ikke en lov mot bestemte klesplagg eller en bestemt religion, men en lov som påbyr at hele ansiktet skal være synlig, fra hårfeste til hake. Den nederlandske loven er ikke like streng som den i Østerrike.

I Østerrike oppsto raskt komplikasjoner. For hva med karneval? Munnbind? Eller vintersyklister?

Noe av det første som skjedde etter at loven var trådt i kraft 1. oktober 2017, var at politiet truet en maskot for Apple-kjeden McShark i Wien med bot hvis han ikke tok av hai-masken, skrev Süddeutsche Zeitung.

Klovneneser er tillatt under karneval, mens demonstrantene som brukte klovneneser i protest mot loven, ble ilagt bøter. Etter en smule forvirring ble også halloween et unntak, til tross for at dagen ikke tilhører østerriksk tradisjon, ifølge Heute.at.

Mads Claus Rasmussen, AP/NTB scanpix

Kulde-trøbbel

Klovneri og kostymer er én ting. En mer krøkkete utfordring i Østerrike er rett og slett kulden. Alpelandet har skikkelige vintre, og det er helt vanlig at folk beskytter ansiktet med skjerf og sjal utendørs. Alle som driver sport, enten det er i slalåmbakker eller på motorsykkel, har unntak fra loven.

Men hva når man ikke driver idrett, men bare er ute i kulden? Da skal politiet utvise skjønn. For eksempel fikk en syklist bot like etter at loven trådte i kraft 1. oktober 2017. Politiet vurderte at det må være minusgrader før det er nødvendig å gjemme fjeset bak et skjerf.

Fakta: Forbud mot ansiktstildekking I Nederland ble en ny lov innført 1. august. Loven gir politiet rett til å be folk om å ta av nikab eller andre former for tildekking i offentligheten. I Tyskland er det et forbud mot å dekke til ansiktet når man kjører bil. Soldater eller dommere har heller ikke lov til å skjule ansiktet. I Danmark trådte en lov som forbyr ansiktstildekking, i kraft 1. august 2018. I Østerrike trådte loven i kraft 1. oktober 2017. Bulgaria har hatt en slik lov siden 2016, også her med en rekke unntak. I Belgia og Frankrike ble det forbudt å skjule ansiktet i offentligheten i 2011. Kilde: Deutsche Welle

Hvor går grensen?

Da vinteren ble iskald, kunngjorde innenriksdepartementet at når det er kaldt, gjelder unntak for alle. En kunstner satte opp en nettside kalt «Ist mein Schal schon legal?», er skjerfet mitt tillatt nå? Der kan alle se om det er lovlig eller ulovlig å dekke til ansiktet der de bor akkurat nå.

Myndighetene har ikke satt noen konkret temperaturgrense, men nettsiden tar utgangspunkt i når temperaturen oppleves å ligge under null grader.

Men hvordan gikk det videre med Østerrikes «Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz» (anti-ansiktstildekningslov) – formelt forkortet «AGesVG» – etter at den første forvirringen hadde lagt seg? I hele 2018 kom bare 96 anmeldelser på bakgrunn av loven, men politiet har ikke offentliggjort hvor mange som dreier seg om burka og nikab, og hvor mange som handler om vinterskjerf og haimasker. De fleste kom i Wien, skriver Kurier.

Arabiske turister får bøter

I Zell am See, en liten by høyt elsket av arabiske turister, ligger det an til vekst i antall bøter. I år har det lokale politiet flere på jobb enn i fjor. Dermed blir det også flere bøter til kvinner med nikab, skriver Kleine Zeitung.

LEONHARD FOEGER/REUTERS/NTB scanpix

Antall besøkende sank fra 2017 til 2018, men er fortsatt høyt: I fjor hadde Zell am See 132.890 hotellovernattinger bare fra Saudi-Arabia.

Politiet sier at de deler ut informasjonsbrosjyrer på flere språk. De forsøker også å være hensynsfulle mot turistene. Først når ansiktet tildekkes igjen like etter de har fått beskjed om loven, utstedes bøter.

Munnbind bare med attest

Noen av kvinnene har forsøkt å omgå loven ved hjelp av munnbind.

– Men også det er ulovlig uten legeattest, sier distriktets politisjef Kurt Möschl. Bare håndverkere og leger kan bruke munnbind uten dokumentert behov.

Han påpeker ellers at araberne er populære turister.

– Her er ingen utskeielser med alkohol, ingen tyverier eller bråk. De arabiske gjestene er svært hyggelige mennesker.