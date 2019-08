Strålevernet sjekker mulig stråling i Norge etter eksplosjon i Russland

Torsdag omkom to personer, og seks personer ble skadet, da en rakett eksploderte i Arkhangelsk i Nord-Russland, 700 kilometer sørøst for Kirkenes.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet forteller fredag til NRK at de sitter på informasjon som gjør at de regner med at eksplosjonen i Arkhangelsk har ført til radioaktiv stråling.

– Informasjonen om hendelsen kommer fra kilder som Strålevernet fester lit til, sier pressesjef Jofrid Egeland til NRK.

Strålevernet har nå økt frekvensen på avanserte målinger for å finne ut om eksplosjonen gir økt stråling i Norge.

– De første målingene fra stasjonene ved Svanhovd i Finnmark og Østerås i Bærum viser ingen unormale verdier, men analysene her fortsetter, sier Egeland til NRK.

Seks personer behandles

Eksplosjonen skjedde under en test av en jetmotor ved et skytefelt i Arkhangelsk, og det begynte å brenne etter eksplosjonen. Det er også stasjonert atomubåter i området. Seks personer får nå behandling for høye stråledoser, ifølge NRK.

Det russiske forsvaret sier at det ikke er registrert utslipp av radioaktivitet eller giftige stoffer.

Ifølge en ansatt ved sykehuset der de sårede ble fraktet, sitert av Lenta.ru og gjengitt av NRK, blir lokalbefolkningen anbefalt å drikke jod, som forhindrer radioaktive stoffer å bli tatt opp i kroppen.

Nyhetsbyrået Interfax melder at et område av Kvitsjøen, nær der ulykken skjedde, er stengt for all båt- og skipstrafikk i en måned framover.

Luftstrømmer går sørover

Det finske strålevernet (STUK) har ikke registrert forhøyet radioaktivitet i Finland etter eksplosjonen i Severodvinsk, opplyste Kirsi Alm-Lytz torsdag ettermiddag.

– Vi vet ikke om de har gjort målinger, men har registrert luftstrømmene. Dersom det skulle finnes radioaktive utslipp, ville disse bli ført sørover og ikke inn over de nordiske landene, sier Alm-Lytz ifølge NTB.