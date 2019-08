ABC News: Jeffrey Epstein funnet død i fengsel

Den amerikanske milliardæren er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige. Han var nå igjen tiltalt for seksuelle overgrep og trafficking av mindreårige jenter.

Nå sier tre kilder i amerikansk rettsvesen til ABC News at 66-åringen er funnet død på fengselscellen på Metropolitan Correctional Center, nedre Manhattan.

For 11 år siden ble Epstein dømt for sexhandel med mindreårige. Men en avtale mellom USAs mektigste advokater og daværende statsadvokat Alexander Acosta, senere arbeidsminister i Trump-regjeringen, resulterte i 13 måneder for Epstein. Avtalen og den relativt milde straffen ble i senere tid blitt utsatt for skarp kritikk, og Acosta måtte gå av som minister i juli i år.

Epstein er tidligere kapitalforvalter og har hatt en rekke mektige venner, blant dem tidligere president Bill Clinton.

Epstein har sittet i varetekt siden han ble arrestert 6. juli og rettssaken mot ham skulle etter planen starte neste år. Han er tiltalt for menneskehandel, men milliardæren avviste alle anklagene mot ham. Ifølge tiltalen skal Epstein ha utnyttet flere titalls mindreårige jenter helt ned i 14-årsalder i New York og Florida gjennom flere år helt tilbake til tidlig på 2000-tallet.

Ifølge New York Magazine tjente finansmannen sin formue gjennom sitt selskap J. Epstein and Co., som han etablerte i 1982, og som han fortsatt drev. Han begynte imidlertid sin karriere innen finans hos investeringsbanken Bear Stearns.

USAs president Donald Trump har tatt avstand fra milliardæren etter at han ble pågrepet.