FN fordømmer drap på brasiliansk urfolksleder

Mandag forrige uke ble en leder for urbefolkningsgruppen wayãpi drept og senere funnet i en elv i en landsby, ifølge påtalemyndigheten i delstaten Amapá nord i Brasil.

Drapet er i seg selv «tragisk og lastverdig», sier Bachelet i en uttalelse.

– Det er også et foruroligende symptom på det voksende problemet med inntrenging på urfolks land – spesielt skoger – av gruvearbeidere, bønder og tømmerhoggere i Brasil, sier hun.

Eraldo Peres / AP / NTB scanpix

Ingen vitner

Ingen wayãpier var vitne til drapet, ifølge ledere for landsbyen. De mener imidlertid at det er mye som tyder på at det antatte drapet ble begått av «ikke-urfolk».

Noen dager før drapet skal en gruppe «bevæpnede ikke-urfolk» ha kommet til en landsby nær landsbyen Yvytoto, noe som skal ha fått beboerne til å flykte fra hjemmene sine. Lokale medier kaller dem «garimpeiros», en betegnelse på væpnede gruvearbeidere som er aktive i Amazonas. Ifølge landsbylederne skal 50 personer ha ankommet.

Politiet har åpnet etterforskning av både dødsfallet og anklagene om at de væpnede gruvearbeiderne skal ha invadert området.

Press mot urbefolkning

Gruppens territorium ligger dypt inne i Amazonas og er rikt på gull, mangan, jern og kobber. Brasils urbefolkning opplever et stadig større press fra industri som ønsker å utvinne ressursene i områdene de bor i, i tråd med politikken til president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro sa lørdag at urbefolkningen bor i områder hvor det er mye ressurser og la til han ønsket å «utforske disse områdene».

Bachelet sier at en foreslått åpning av flere Amazonas-områder for gruvedrift kan føre til «flere voldshendelser, skremming og drap av den typen som wayäpi-folket ble utsatt for sist uke».

Bolsonaro: Ikke sikkert det var drap

Bolsonaro sa mandag at det ikke foreligger beviser for at wayãpi-lederen ble drept.

– Det er ingen solide beviser per nå for at den indianeren ble drept, sa den brasilianske presidenten.

Under Bolsonaro har avskogingen i Amazonas, som forårsaker store utslipp av klimagasser, skutt i været. Han oppmuntres av FN til å revurdere sin regjerings forslag om å åpne opp enda mer av skogområdene for gruvedrift.

Tidligere har han omtalt avskogingstallene som «fake news», og han har gjentatte ganger kritisert naturreservater.

I tillegg har Bolsonaros regjering kritisert Norges milliard-bidrag gjennom en årrekke for å bidra til bevaring av Brasils regnskog.

De norske midlene er blitt overført til det brasilianske Amazonasfondet, og Bolsonaro-regjeringen har varslet at det kan bli avviklet.