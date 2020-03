Trump erklærer nasjonal krisetilstand

Donald Trump har de siste ukene fått sterk kritikk for ikke å ha tatt koronautbruddet i USA alvorlig nok.

Nå forsøker presidenten å komme på offensiven, og fredag kveld norsk tid innkalte han til pressekonferanse i Det hvite hus.

– Når du ser hva vi har gjort sammenlignet med andre deler av verden, er det ganske utrolig, sa Trump.

Han skrøt blant annet av å ha stengt grensene for innreise fra Kina og senere fra mange europeiske land.

«To veldig store ord»

Under pressekonferanse kunngjorde Trump at han erklærer en «nasjonal krisetilstand».

– Det er to veldig store ord, sa Trump.

Gjennom denne beslutningen vil presidenten frigjøre opptil 50 milliarder dollar som er satt av til å håndtere kriser og ekstraordinære situasjoner i USA.

En kriseerklæring innebærer at delstatene kan be om at de føderale myndighetene dekker 75 prosent av utgiftene til testing, medisinsk utstyr, vaksiner, personale, sikkerhet for sykehus og mye mer, ifølge et brev Demokratene sendte presidenten tidligere i uken. Det melder NTB.

Trump kunngjorde også at han «trolig» vil la seg teste for koronaviruset i løpet av kort tid. Det skjer etter at presidenten var i nærheten av en smittet brasiliansk politiker forrige helg.

Smittetallene stiger

En opptelling fra The New York Times viser at over 1850 personer har testet positivt for koronavirus i USA, men på grunn av mangelfull testing er det ventet at mørketallene er store. Minst 41 personer har dødd som følge av viruset.

Under pressekonferansen fredag ble Trump spurt om han tok ansvar for at så få amerikanere er blitt testet. Nei, var svaret fra presidenten.

– Jeg tar ikke ansvar i det hele tatt, sier Trump, som viser til at regler og byråkrati gjorde det vanskelig å få dem ut raskere.

Han lovet også at testkapasiteten skulle utvides kraftig, blant annet ved hjelp av et tett samarbeid med næringslivet.

Meningsmålinger viser at mange amerikanere ikke er fornøyde med måten presidenten har håndtert situasjonen på. Andelen som mener presidenten gjør en god jobb, har falt de siste ukene.