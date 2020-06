Tanzanias president, John Magufuli, talte en søndag nylig til en menighet i landets hovedstad.

– Guds makt har fjernet koronaen fra landet vårt, sa han.

Antall bekreftet smittede i det afrikanske landet er 509. Det har det vært siden slutten av april, da myndighetene sluttet å oppdatere tallene.

Advarte om munnbindsmitte

Han roste kirkegjengerne og prestene i hovedstaden Dodoma for at de ikke gikk med munnbind. Han advarte også om at munnbind som ikke var godkjent av myndighetene, kunne ha smitte i seg.

Han har også deltatt på en lærerkonferanse. Der fortalte han, ifølge lokalavisen Daily News, hvordan barnet hans var blitt friskt av sykdommen etter å ha blitt behandlet med en dampkur og sitronsaft med ingefær.

Digitale roboter

Samtidig har FNs utviklingsprogram (UNDP) gått ut med en advarsel om enorme mengder desinformasjon om pandemien. Organisasjonen kaller det en «infodemi» – en overflod av informasjon som gjør det vanskelig for folk å finne pålitelige kilder.

UNDP viser til følgende:

En analyse Bruno Kessler-stiftelsen har gjort av 112 millioner innlegg på sosiale medier, tyder på at 40 prosent kommer fra upålitelige kilder.

På Twitter var over 70 millioner covid-meldinger sendt fra såkalte bots – sosiale medier-kontoer styrt av en slags digitale roboter.

Tall fra Reuters Institute tyder på at rundt en tredjedel av sosiale medier-brukerne har sendt ut eller videreformidlet falsk eller villedende informasjon om covid-19.

Smitten i vekst globalt

Mens smitten er på retur i mange vestlige land, og samfunn gjenåpnes etter nedstengninger, viser de globale tallene at smitten likevel er i vekst på verdensbasis. I land som Brasil, Mexico, Chile og Peru har smittetallene økt den siste tiden. Iran opplevde en bølge nummer to gjennom mai og starten av juni.

Mange eksperter frykter at smitten skal blusse opp igjen hvis folk tar for lett på forholdsregler mot smitte.

Fakta: Hva virker? God håndhygiene, god hostehygiene og avstand til andre personer: Sykdommen covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Kilde: Folkehelseinstituttet

Pilar Olivares, Reuters/NTB scanpix

– Tsunami av falske kurer

UNDP ber regjeringer rundt i verden engasjere seg i kampen mot desinformasjonen.

– Tsunamien av falske kurer, forklaringer, konspirasjonsteorier og falske nyheter som har oversvømt medier generelt og nettplattformer spesielt, har skapt et kaotisk informasjonsmiljø, sier UNDP-sjef Achim Steiner i en uttalelse.

Kupiss og sølvdrikk

UNDP har iverksatt tiltak mot infodemien – smitte av feilinformasjon – i blant annet Somalia. Der har det blant annet gått rykter om at muslimer er immune mot covid-19.

I en rekke land har tynne påstander om mirakelkurer sett dagens lys. I India påsto en aktivist og en politiker at å drikke kupiss og dekke seg i kuekskrementer kunne stoppe smitten. I USA fikk en omstridt og profilert TV-pastor myndighetene på nakken da han markedsførte en sølvholdig væske mot koronasmitte.

Pepper, alkohol eller sol?

Omfanget av rykter og utspill om pandemien er så omfattende at Verdens helseorganisasjon har sett seg nødt til å lage en egen informasjonstjeneste for myteknusing.

Her er ti av punktene: