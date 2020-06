Skandiamannen til Aftenposten om drapskvelden: – Jeg var på vei hjem fra overtidsarbeid

Onsdag utpekte det svenske politiet Stig Engstrøm, også kalt «Skandiamannen» som drapsmann i saken om drapet på Olof Palme. Dermed avsluttes etterforskningen.

Da den tidligere statsministeren ble skutt fikk Aftenposten kommentarer fra den nå avdøde drapsmannen.

Ble beskrevet som første til unnsetning

3. mars 1986 kan vi lese at han sa følgende til Aftenpostens journalister i Stockholm:

– Først da jeg hørte meldingen om drapet på Olof Palme i radioen, var jeg sikker på at den blødende og hardt skadede mannen jeg hadde forsøkt å hjelpe tidligere på kvelden, virkelig var statsministeren, sa mannen til Aftenposten.

Mannen som senere er blitt kalt «Skandiamannen» blir da beskrevet som den første som kom statsministeren til unnsetning etter at skuddene falt og som «kjempet forgjeves for Palmes liv».

– Jeg var på vei hjem fra overtidsarbeid da jeg hørte et smell ca. 20 meter fra hjørnet på Sveavägen og Tunnelgatan. Jeg trodde nærmest det kom fra et eksosrør. Men da jeg fikk se en mann ligge blødende på fortauet og en fortvilet kvinne på kne ved siden av, skjønte jeg at han var skutt ned, sa mannen til Aftenposten i 1986.

Han endret forklaring flere ganger, og andre vitner på stedet kan ikke huske det Skandiamannen hevdet, for eksempel at han hadde lagt Palme i stabilt sideleie.

Aftenposten 3. mars 1986

Vært i søkelyset fra første stund

Mannen som nå pekes ut har vært i politiets papirer fra første stund, men ble aldri mistenkt selv om han var på Sveavägen drapskvelden. Han ble sett på som et brysomt vitne som ville ha oppmerksomhet, og fortalte gjerne sin historie til mediene. Selv om forklaringen hans inneholdt selvmotsigelser og ikke stemte overens med det andre sa, ble han aldri formelt mistenkt eller siktet.

Mannen var grafiker og jobbet som reklamekonsulent i forsikringsselskapet Skandia rett ved åstedet. Han stemplet fra jobben bare 50 meter unna åstedet rett før drapet. Han sa selv at han hadde prøvd å redde Palmes liv da han hørte skuddene.