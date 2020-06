Trump ber fansen ikke saksøke om de får covid-19 på folkemøtene hans

Det framgår av Trumps valgkampnettsted. For å få registrere seg for det første av folkemøtene, som er i Tulsa, Oklahoma, fredag 19. juni, må Trump-tilhengere først signere en erklæring.

– Ved å trykke «registrer» nedenfor, erkjenner du at det eksisterer en underliggende risiko for eksponering for covid-19 på et hvilket som helst offentlig sted der folk er til stede, heter det i teksten.

– Ved å delta på folkemøtet, påtar du og eventuelle gjester dere frivillig all risiko knyttet til eksponering for covid-19 og samtykker i å ikke holde Trump-kampanjen eller noen av dens tilknyttede selskaper, entreprenører eller ansatte ansvarlig, fortsetter teksten.

Den republikanske milliardæren kunngjorde onsdag at han gjenopptar sitt valgkampvaremerke – folkemøtene – og starter med møter i Oklahoma, Florida, Arizona og North Carolina fra neste fredag.

Han fikk umiddelbart kritikk for å gjøre dette og samle store folkemengder mens koronautbruddet fremdeles herjer flere steder i USA:

Ifølge Worldometer knytte mer enn 116.000 dødsfall i USA til covid-19 nå og nesten 2,1 millioner er smittet med viruset.