Trudeau gratulerer Norge med seieren

– Canada forsøkte å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd for å kunne jobbe sammen med verden for å skape en bedre framtid for alle, en som fremmer varig fred, tar opp følgene av klimaendringene, fremmer økonomisk sikkerhet, fremmer likestilling og styrker multilateralisme, sier Trudeau i en kommentar.

Han gratulerer Norge, Irland, India og Mexico med plassen i Sikkerhetsrådet og lover at Canada fortsatt vil engasjere seg internasjonalt.

Canada har sittet i Sikkerhetsrådet seks ganger siden 1945, men lyktes ikke da de forsøkte å bli innvalgt i 2010. Den gang tapte landet til Tyskland og Portugal.