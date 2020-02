Kinas leder lovet å ta ledelsen i kampen mot viruset. Så forsvant han fra offentligheten.

«Vær så snill: Ikke gå ut! Ikke gå ut! Ikke gå ut!»

Fra høyttalerne langs de folketomme gatene i Hangzhou er meldingen klar og tydelig.

Den kinesiske storbyen er kjent som et yndet turistmål for tilreisende fra inn- og utland. Den vakre innsjøen som utgjør byens vestlige grense, ble plassert på Unescos verdensarvliste i 2011.

Nå står Hangzhou også på listen over kinesiske byer der innbyggerne er plassert i en slags karantene på grunn av Wuhan-viruset. I tre av byens distrikter får hver husholdning kun sende ut én person annenhver dag for å kjøpe mat og nødvendige varer, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ventet 43 dager med å slå alarm

Frykt og usikkerhet har spredt seg i Kina i takt med det nye coronaviruset. På sosiale medier er rykter og nyheter knyttet til epidemien altoverskyggende.

Myndighetene har igangsatt enorme tiltak for å gjøre katastrofen så liten som mulig. Blant annet fikk de på én uke bygget et nytt sykehus med plass til 1000 pasienter i Wuhan, byen der utbruddet startet.

Lokale myndigheter i den nordøstlige Heilongjiang-provinsen skal også ha kunngjort at de nå innfører dødsstraff for dem som måtte spre viruset med vilje, ifølge kinesiske medier.

Men de dramatiske tiltakene står i stor kontrast til tausheten som rådet i utbruddets første uker. Den trege responsen – det tok 43 dager fra viruset ble oppdaget til lokale myndigheter slo alarm – har gjort arbeidet vanskeligere i dag.

Og det gjør ikke borgerne mindre nervøse at landets øverste leder, partiformann Xi Jinping, er forsvunnet fra offentligheten.

Xi forsvant fra offentligheten

28. januar møtte han Tedros Adhanom, toppsjefen i FNs helseorganisasjon (WHO), i Beijing. Noen dager tidligere hadde Xi gjort det klart at han tok epidemien på det største alvor, og nå kunne han også fortelle at han tok et personlig ansvar for å løse utfordringene knyttet til virusutbruddet.

– Jeg har selv ledet arbeidet og har sikret de nødvendige ressursene, sa han.

Siden den gang har han ikke vist seg offentlig. Statlige kinesiske nyhetsbyråer melder stadig om møter han har ledet og beskjeder han har gitt, men TV-nyhetene og avisene har ingen nye bilder å publisere av landets øverste leder.

Fraværet har fått mange til å stusse, både i Kina og utenfor.

– Å unnlate å ta en offentlig rolle i denne saken vil nok være skadelig for hans populistiske image, sier Carl Minzer, som er professor i kinesisk jus og politikk ved Fordham-universitetet, til The Guardian.

Han påpeker at skaden blir ekstra stor fordi virusutbruddet er blitt en av de største utfordringene for Kina på flere tiår, og at Xi har sikret seg selv svært mye makt, bygget opp et populistisk bilde av seg selv utad og gitt seg selv tittelen «folkets leder».

Oljeforbruket i Kina redusert med 20 prosent

Kina-eksperten Bill Bishop, som driver nettstedet sinocism.com, skriver i en fersk artikkel at han ikke tror på ryktene om at Xi er blitt syk, eller at fraværet hans skyldes uro i toppledelsen i det kinesiske kommunistpartiet. Xis fravær, mener han, har nok mer å gjøre med at han ikke skal ta skade av eventuell kritikk mot myndighetenes krisehåndtering.

– En nøkkeloppgave for samtlige partimedlemmer er å beskytte kjernen, det vil si Xi Jinping. Det kan være naturlig å tenke at «folkets leder» ønsker å bli sett i nærheten av folket, men i dette tilfellet kan risikoen for å bli smittet være for stor. Dessuten ville bilder av ham iført en ansiktsmaske være umulig for propagandadepartementet å akseptere, skriver Bishop.

Wuhan-viruset har allerede ført til store økonomiske tap for Kina. Det daglige forbruket av olje – noe som indikerer økonomisk aktivitet – har falt med hele 20 prosent siden myndighetene for alvor slo alarm 23. januar, ifølge Bloomberg.

Det er trolig det største sjokket for det globale oljemarkedet siden finanskrisen i 2008/2009, skriver Bloomberg.

Kinesisk professor med skarp kritikk

Krisen kan også få politiske konsekvenser for kinesiske myndigheter. Uroen i sosiale medier er betydelig. Flere sammenligner håndteringen av krisen med hvordan sovjetiske myndigheter reagerte etter Tsjernobyl-katastrofen.

Og tirsdag publiserte akademikeren Xu Zhangrun, en professor ved Tsinghua-universitetet i Beijing, en rasende artikkel der han går i strupen på sentralmyndighetene.

«Folk er ikke lenger redde, de er sinte», skriver han.

Xu har også tidligere kritisert Xi for å bygge en personlighetskult rundt seg selv og for å lede landet i gal retning. Nå mener han at virusutbruddet for alvor har bevist at partiledelsen er mer opptatt av å redde sitt eget skinn enn å finne gode løsninger.

«Det byråkratiske systemet er blitt paralysert», skriver professor Xu.