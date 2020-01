«Følg med! Jeg vil tilgi ham!» Med disse ordene varslet den 76 år gamle amerikaneren tilhørerne i rettssaken mot 93 år gamle Bruno D. i november.

Moshe Peter Loth ba dommeren om tillatelse, gikk bort til rullestolen og klemte mannen som var anklaget for å ha medvirket til drap på 5230 mennesker i Stutthof konsentrasjonsleir under Annen verdenskrig. Dette skapte overskrifter i flere land og ble beskrevet som en forsonende gest av flere enn Loth selv.

Peter Loth, som for noen år siden begynte å kalle seg Moshe Peter Loth, hadde meldt seg som vitne og fornærmet i det som trolig er en av de siste rettssakene etter holocaust. Han var der i egenskap av overlevende fra Stutthof-leiren.

Fakta: Stutthof-leiren Konsentrasjonsleiren ble åpnet 2. september 1939, dagen etter at Nazi-Tyskland angrep Polen. Hadde rundt 120.000 fanger i løpet av de seks årene den var i drift. Minst 65.000 og kanskje opp mot 80.000 ble drept eller døde som følge av fangenskapet. Nesten ingen av de over 50.000 jødene som ble sendt til leiren, overlevde. 271 norske politifolk, som ble arrestert på grunn av motstand mot NS-regimet, samt flere andre norske politiske fanger, ble også sendt til leiren. 93 år gamle Bruno D var del av styrken i vakttårnene i leiren under krigen. Han er tiltalt for å ha medvirket til drap som ble begått i leiren. Siden han var 17 år den gangen, står han tiltalt i en domstol for kriminalitet begått av ungdommer. Han sier at han ble tvunget til å bli med i SS og prøvde å slippe unna. (Store Norske Leksikon)

Daniel Bockwoldt, DPA/NTB scanpix

Fant hull i historien

Loth, som emigrerte til USA i ung alder sammen med sin mor, har en dramatisk livshistorie. Nyhetsmagasinet Der Spiegel har ettergått de delene som gjelder rettssaken og mener at det flere ting som ikke stemmer.

De har gransket historien Loth presenterte i rettssal nummer 300 i Hamburg tingrett i november. Loth har i flere år beskrevet seg som holocaust-overlever med et budskap om forsoning og tilgivelse.

I rettssaken fortalte han at moren ble fengslet og plassert i Stutthof-leiren i dagens Polen da hun var gravid, og at hun deretter ble overført til et psykiatrisk sykehus hvor hun nedkom med en sønn 2. september 1943.

Deretter skal hun ha blitt tilbakeført til konsentrasjonsleiren. Loth har også fortalt at han, da han begynte å grave i sin egen historie, fant ut at han hadde jødisk opphav. Han skal ha sagt at hans egen bestefar forrådte sin jødiske kone og anga dem til nazistene, skriver nyhetsmagasinet.

Men Der Spiegel mener Loth tar feil på flere punkter.

Czarek Sokolowski, AP / NTB scanpix

Neppe tilbakeført

Nyhetsmagasinet mener å kunne bevise at han hverken var i leiren eller har jødiske slektninger. Det finnes skriftlig dokumentasjon på at moren ble arrestert og plassert i Stutthof-leiren før sønnen ble født, men ikke på at de kom tilbake etter fødselen. Journalistene har funnet ut at moren sannsynligvis ble plassert i leiren før fødselen av disiplinære årsaker, ikke fordi hun var jøde.

Loth har også sagt at han ble utsatt for overgrep og eksperimenter som spedbarn. Dokumenter avisen har undersøkt, finner ikke hold i påstandene om at nazistene utførte sine grusomme eksperimenter på det aktuelle sykehuset.

Loth har fortalt at både han og moren fikk tatovert inn fangenummeret på armen. Tingretten i Hamburg sier imidlertid i en uttalelse til CNN at det kun var i Auschwitz at de gjorde det, og ikke i Stutthof. Retten mener derfor at Loths vitnemål ikke er spesielt pålitelig. En talsperson for domstolen sier til kanalen at han ikke lenger er part i rettssaken, men at vitnemålet ikke er trukket.

– Ikke alt kan bevises

Der Spiegel har konfrontert Loth med anklagene om at historien ikke stemmer. Gjennom sine advokater sier han at han har brukt hele sitt liv på å finne sine egentlige identitet, og at han har måttet støtte seg på mange muntlige kilder.

– Ikke alt kan bevises gjennom dokumenter. Dessverre er mange spørsmål fortsatt ubesvart.

Advokaten fremholder også at selv om familien sto oppført i kirkebøkene som protestanter, så utelukker ikke det at de var jøder.