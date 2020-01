Republikanernes plan kan gå i vasken. Nå kjefter de på hverandre i full offentlighet.

Lekkasjene fra utkastet til en ny bok skrevet av John Bolton, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, slo ned med et brak i amerikansk politikk søndag kveld.

I boken, som skal hete The Room Where It Happened, skriver Bolton blant annet at president Trump personlig uttrykte at militær bistand til Ukraina skulle holdes tilbake inntil det ble startet etterforskning av Biden-familien. Det var The New York Times som først meldte dette.

Ingen som har vitnet i riksrettssaken mot presidenten, har jobbet like tett på Trump som Bolton, og demokratene ser på den tidligere sikkerhetsrådgiveren som et nøkkelvitne.

Republikanerne har på sin side vært imot å kalle inn nye vitner til Senatet. Senatsleder Mitch McConnell har ønsket å få gjennomført riksrettssaken så fort som mulig. Inntil nyheten om Boltons bok så det ut til at han kunne få det som han ville. Trump kunne bli frikjent allerede denne uken.

Fire å følge med på

Nå er det langt mer usikkert. Dersom fire republikanere bytter side og stemmer med demokratene, har de tilsammen nok stemmer til å kalle inn nye vitner.

En av dem som lenge har signalisert at han er åpen for dette, er Mitt Romney, senator fra Utah og tidligere presidentkandidat.

– Jeg tror det er mer og mer sannsynlig at andre republikanere vil slå seg sammen med dem av oss som synes vi skal høre fra John Bolton, uttalte Romney mandag.

Senator Susan Collins fra Maine regnes som en annen republikaner som kan komme til å stemme for nye vitner.

I tillegg følger journalistene i Washington D.C. nøye med på hva Lisa Murkowski fra Alaska og Lamar Alexander fra Tennessee foretar seg. Sistnevnte kommer fra en republikansk høyborg, men stiller ikke til gjenvalg og står derfor friere.

Det meldes også at noen er positive til å inngå en form for «utvekslingsavtale». Da går republikanerne med på at Bolton vitner i bytte mot at de kan kalle inn et eget vitne som kan støtte Trumps sak.

Kjeftet på Romney

Inntil videre holder de fleste kortene tett til brystet. De som vurderer å trosse Trump og det republikanske lederskapet, kan vente seg sterk intern motstand.

– Jeg skal ikke nekte for at dette vil endre lydnivået og trolig intensiteten i måten vi diskuterer vitner på, uttalte senator Mike Braun fra Indiana til The Wall Street Journal etter Bolton-nyheten.

Mandag morgen gikk Kelly Loeffler, en ny og relativt ukjent senator fra Georgia, i rette med sin egen partifelle offentlig. Det vakte oppsikt i D.C.

– Det er trist å se at min kollega Mitt Romney vil gi etter for venstresiden, skrev hun på Twitter.

After 2 weeks, it’s clear that Democrats have no case for impeachment. Sadly, my colleague @SenatorRomney wants to appease the left by calling witnesses who will slander the @realDonaldTrump during their 15 minutes of fame. The circus is over. It’s time to move on! #gapol — Senator Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) January 27, 2020

Samtidig melder The New York Times om frustrasjon blant republikanske senatorer over at Det hvite hus ikke hadde informert dem om boken på forhånd. Ifølge avisen ble de «overrumplet» av nyheten. Manuset skal ha blitt oversendt presidentens nasjonale sikkerhetsråd og Det hvite hus for flere uker siden.

Støtter fortsatt Trump

Utad støtter det store flertallet av republikanske senatorer opp om presidenten, og mange avviste mandag behovet for å kalle inn nye vitner. Sannsynligheten for at riksrettssaken ender med at Trump blir avsatt, regnes fortsatt som minimal.

Flere setter også spørsmålstegn ved Boltons motiver nå som han har en bok å selge. Boltons avgang var ikke uten kontroverser. Trump sier Bolton fikk sparken. Bolton sier han gikk av frivillig.

Trumps forsvarere brukte lite tid på den nye boken under prosedyrene i Senatet mandag, men Bolton ble nevnt i innlegget til den kjente advokaten og Harvard-professoren Alan Dershowitz. Han argumenterte for at anklagene mot Trump, selv om de skulle være sanne, ikke utgjør et godt nok grunnlag for å stille en president for riksrett.

Sentatsleder McConnells strategi er inntil videre å ta tiden til hjelp. Under en lunsj mandag oppfordret han de republikanske kollegene sine til ikke å trekke forhastede slutninger.

«La oss puste dypt og ta et steg av gangen», var McConnells budskap, ifølge Indiana-senator Braun.

En mulig votering over vitner er ikke ventet før fredag eller lørdag.