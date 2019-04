Eksperter om den økende uroen i Libya: – Ikke tilfeldig at dette skjer nå

Søndag gikk Libyas FN-støttede regjeringsstyrker til motangrep på styrkene til opprørsgeneral Khalifa Haftar. Det skjedde etter at Haftars LNA-milits torsdag lanserte en militæroffensiv mot Tripoli.

Dagen etter tok LNA kontroll på en flyplass sør for hovedstaden, og gikk til angrep på flere forsteder.

Begge parter har gjennomført luftangrep, og ifølge Al Jazeera skal minst 35 mennesker være drept. Flere av dem skal være sivile.

Talsmann for regjeringsstyrkene, Mohamed Ganounou, kunngjorde søndag at operasjon «Volcano of Anger» er satt i gang for å drive tilbake Haftars styrker – til tross for at FN ba partene om å inngå en midlertidig våpenhvile.

FN, USA, Italia og India har erklært at de trekker ut sitt personell og fredsbevarende styrker fra Libya.

Fakta: Konflikten i Libya * Libya har vært preget av et voldelig politisk kaos siden diktator Muammar Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011, som også Norge deltok i. * En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet. Blant gruppene som har oppstått i maktvakuumet etter Gaddafi, er militante islamister som har sverget troskap til IS. * Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet. * En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. * 4. april innledet LNA og andre militster som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. Kilde: NTB

Kjepper i hjulene for fredsprosessen

FN har lenge satset på en fredsprosess med en midlertidig regjering under Fayez al-Sarraj i Tripoli og vestlige Libya.

Haftars offensiv skjer bare få dager før et nasjonalt forsoningsmøte, som FNs spesialutsending til Libya har oppfordret de ulike partene til å delta på. Etter planen skulle møtet finne sted mellom 14. og 16. april.

FNs generalsekretær António Guterres var denne uken i Tripoli for å bistå forberedelsene. Da Haftar kunngjorde at han hadde sendt sine styrker mot Tripoli, forsøkte Guterres forgjeves å snakke partene til fornuft.

I leave Libya with a heavy heart and deeply concerned. I still hope it is possible to avoid a bloody confrontation in and around Tripoli.



The UN is committed to facilitating a political solution and, whatever happens, the UN is committed to supporting the Libyan people. — António Guterres (@antonioguterres) April 5, 2019

Timingen ikke tilfeldig

Seniorforsker Morten Bøås ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) sier Haftar har truet med å lansere en offensiv mot Tripoli i over et år. At han velger å gjøre det nå, tror ikke Bøås er tilfeldig.

– Trolig har Haftar vært redd for at han må slå til nå, eller risikere å ha mindre muligheter for å nå sitt endelige mål – nemlig å være i førersetet når man skal finne en endelig løsning for Libya.

Bøås forklarer at Haftars fremste fortrinn er hans militære styrke.

– Den kan bli mindre verdt dersom Haftar dras inn i en ren diplomatisk og politisk prosess, sier Bøås.

Han påpeker imidlertid at generalen er en rasjonell aktør som vil samle Libya, og som på lengre sikt ønsker internasjonal anerkjennelse.

– Haftar vet at han vil få kritikk og fordømmelse for det som skjer nå, men det er samtidig vanskelig å se for seg at han vil støtes helt ut i kulden, sier Bøås.

«Forakter fredsprosessen»

Også Midtøsten-ekspert og historieprofessor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen tror timingen for Haftars offensiv kan ha sammenheng med den planlagte konferansen.

– Det er sånn sett et nederlag for FN, fordi det har svekket tanken på at fredsforhandlinger i Libya kan føre frem, sier Vikør.

Samtidig påpeker han at Haftar ikke har vist forhandlingsvilje tidligere:

– Haftar har deltatt hver gang det har vært samtaler, og han har stort sett gitt uttrykk for at de ikke har noen betydning, sier Vikør.

Flere internasjonale eksperter gir uttrykk for det samme. I en kommentar i New York Times skriver Libya-ekspert Fredric Wehrey og tidligere FN-topp Jeffrey Feltman:

«Ved å sende sine styrker mot Tripoli når FNs generalsekretær António Guterres var i byen for å hjelpe til med å organisere den nasjonale konferansen, har general Haftar gjort det klart at han forakter fredsprosessen».

– Kynisk, men ikke irrasjonell

Lederen for den FN-støttede regjeringen i Tripoli beskyldte lørdag Haftar for å ha sveket ham, og lovet at generalen vil møte sterk motstand fra samlede regjeringsvennlige styrker.

Vikør forklarer at Haftars militære taktikk tidligere har vært å gå raskt frem og etablere seg, for så å forsøke å skape splittelse blant motstanderne.

– Håpet kan være at han skal få det til å se ut som han er i ferd med å vinne, og at de ulike gruppene dermed vil velge å slutte seg til han før heller enn siden, sier Vikør. Men han legger til at det ikke er opplagt er at han vil klare å erobre hovedstaden.

Bøås er på sin side ikke overbevist om at Haftar faktisk ønsker å ta kontroll over Tripoli.

– Dette kan også være et forsøk på å ta strupetak på Tripoli og bruke det som et forhandlingskort. Det er kynisk, men ikke irrasjonelt, sier Bøås.