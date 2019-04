Bolsonaro har sendt brev til FN om kuppet i Brasil

Brevet, som BBC Brasil har fått tilgang til, ble sendt til Fabian Salvioli, en av spesialrapportørene i FNs menneskerettighetsråd.

I brevet forklarer Bolsonaro at de 21 årene med militært regime var nødvendig for å møte en «kommunistisk trussel» og for å «garantere bevaringen av nasjonale institusjoner i forbindelse med den kalde krigen».

Umoralsk

Salvioli har tidligere kritisert Bolsonaros planer om å feire kuppet som avsatte den demokratisk valgte presidenten João Goulart og innsatte en militærjunta i mars 1964.

Ifølge BBC skal rapportøren ha sagt at det vil være «umoralsk» å feire årsdagen til militærkuppet, og dermed «rettferdiggjøre alvorlige menneskerettighetsbrudd i fortiden».

En rapport som ble utgitt av Brasils sannhetskommisjon i 2014, konkluderte med at minst 434 mennesker ble drept eller forsvant under militærdiktaturet.

Vil endre skolebøkene

Kun dager etter årssagen for militærkuppet, opplyser landets undervisningsminister Ricardo Velez Rodriguez, at han vil gjøre endringer i skolebøkene slik at barn kan lære «sannheten» om den tiden.

Også han benekter at det var et kupp og kaller regimet som overtok, et «demokratisk maktregime som var nødvendig på den tiden».

Leo Correa / AP / NTB scanpix

Demonstrerte mot feiring

Feiringen på årsdagen fredag ble gjennomført med en liten militær seremoni utenfor presidentens palass. Samtidig gikk tusener ut i gatene for å demonstrere mot feiringen under bannere som lød «Aldri mer diktatur».

I løpet av de 28 årene Bolsonaro satt i kongressen, uttrykte han jevnlig støtte og beundring for diktaturet. Han mener blant annet diktaturet skulle gått lenger og drept flere kommunister.