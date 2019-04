Klimaprotester skapte kaos i Underhuset. Kveldens brexit-avstemning kledd naken.

Avstemningen starter klokken 21.00. Resultatene er ikke ventet før nærmere 23.00 norsk tid.

Saken oppdateres.

Underhuset er kjent for både høyt støynivå og heftige debatter. Men mandagens protest var i overkant at hva selv speaker John Bercow kunne tolerere.

Klimademonstrantene ble raskt geleidet ut av Parlamentet. Sky News melder at de er arrestert.

Kroppsmaling og elefantmasker

Slagord som «SOS» og «Slutt å kaste bort tiden!» var malt på aktivistenes kropper. Noen limte også hendene fast i glassveggen, noe som gjorde det vanskeligere for sikkerhetsvaktene som kom for å fjerne dem, melder NTB.

To av aktivistene stilte opp i heldekkende grå kroppsmaling og elefantmasker i et forsøk på å illustrere at klimakrisen er blitt «elefanten i rommet» for britiske politikere.

Den konservative parlamentarikeren James Heappey la ut et bilde av protesten på Twitter, med teksten «Parliament just got a little bit more nuts!»

... men så var det business as usual

Mandag kveld gjorde Underhuset nok et forsøk på å stemme frem et mulig levedyktig brexit-alternativ.

Etter at Theresa Mays brexitavtale ble stemt ned for tredje gang fredag, fortsetter avstemningene på overtid. Nå etter utslagsmetoden.

Brexit Grand Prix

I forrige uke skjedde dette:

Onsdag avholdt Underhuset en historisk avstemningsbonanza. Fordi Mays skilsmisseavtale ikke har flertall, bestemte Underhuset seg for å legge frem sine egne forslag.

Hele åtte forslag ble lagt frem til avstemning. Men da kvelden var omme, var man like langt: Ingen av forslagene fikk flertall.

De to forslagene som var nærmest flertall, var disse:

Avholde ny folkeavstemning

Mays brexitavtale sammen med en tollunion

Fredag ble Mays brexitavtale stemt ned for tredje gang.

Norway Plus er blant alternativene

Mandag ble forslagene som fikk flest stemmer i forrige uke med til kveldens finalerunde.

Det betyr at det mandag skal stemmes over to «soft-brexit»-alternativer, et forslag om ny folkeavstemning og et forslag om utsette utmeldelsen.

1. Det første forslaget er det som lenge er blitt kalt Norway Plus, og som ligner på Norges EØS-løsning. I dag går det under navnet «Common Market 2.0». Det betyr medlemskap i EFTA og at Storbritannia blir endel av EØS-avtalen. Men den Storbritannia blir ikke endel av EUs tollunion.

2. Det andre «soft-brexit»-alternativet er foslaget om at Storbritannia skal forbli i EUs tollunion. Det vil løse grenseproblematikken på grensen mellom Irland og Nord-Irland, men er en helt uspiselig løsning for store deler av det konservative partiet.

3. Det tredje alternativet er forslaget om å arrangere en ny folkestemning.

4. Det fjerde forslaget er å utsette brexit. Hvis EU ikke aksepterer det, vil Underhuset stemme over en no-deal brexit eller å avlyse hele utmeldelsen. Trekke artikkel 50.

Mandagens avstemning er ikke bindende. Det er ventet at «vinneren» av kveldens avstemning muligens skal stemmes over sammen med Mays brexit-avtale senere i uken.

Fakta: Stemt ned tre ganger Theresa Mays skilsmisseavtale med EU ble vedtatt på EU-toppmøtet i november og regulerer vilkårene for Storbritannias uttreden av EU. Avtalen ble nedstemt i Underhuset med 230 stemmer 15. januar, og med 149 stemmer i en nytt forsøk 12. mars. I et tredje forsøk fredag 29. mars stemete 286 stemte for avtalen, mens 344 stemte mot. Storbritannia skal etter planen forlate EU den 12. april, men kan risikere å kræsje ut av unionen uten en avtale.

Fakta: Brexit utsatt. Her er de nye datoene: Britene skulle etter planen har forlate EU fredag 29. mars klokken 23.00. Det ble det ikke noe av.

Theresa May ba om en kort utsettelse til 30. juni, noe EU ikke gikk med på. I stedet fikk hun to datoer:

Brexit utsettes til 22. mai, altså dagen før EU-valget, under forutsetning av at brexitavtalen godkjennes i Parlamentet.

Dersom May ikke får avtalen godkjent, blir brexit-datoen 12. april. Det vil gi britene tid til å forberede EU-valgene. Før denne datoen kan britene også be om en lengre utsettelse. Alternativet er en «hard brexit» – hvor britene forlater EU uten avtale.

