Statsminister Erna Solberg (H) vil i liten grad kommentere Frode Berg-saken offentlig. Men hun håper å se ham tilbake i Norge.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i forkant av møtet med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg tirsdag.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, sa Solberg.

Tause myndigheter

Norske myndigheter har sagt svært lite om hvorfor og hvordan Berg havnet i den situasjonen han er i.

Berg har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Prosedyrer i saken holdes tirsdag, mens dom er ventet 16. april.

Han har erkjent at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge.

Er på konferanse

Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål.

– Det er i Norges interesse at vi ivaretar og har et godt samarbeid med vårt store naboland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, sa Solberg.

Samtidig understreket hun at dette ikke endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.