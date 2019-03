En rakett landet mandag morgen i en landsby 20 kilometer nord for Tel Aviv, Israels største by. Flere hus ble ødelagt og syv mennesker skadet, deriblant to barn og en baby.

Raketten landet samtidig med at Israels statsminister Benjamin Netanyahu var i USA. Der feiret han at president Donald Trump hadde bestemt seg for å anerkjenne de okkuperte Golanhøydene som israelsk territorium.

– Hamas-raketten regnet på Netanyahus seiersparade med Trump, skrev den venstreorienterte avisen Haaretz.

MOHAMMED SALEM, Reuters/NTB scanpix

Må vise seg like tøff som motstanderne

Rakettangrepet ble starten på en hektisk utveksling av angrep mellom den israelske hæren og militsene i Hamas-kontrollerte Gaza.

Netanyahu avsluttet USA-besøket tidligere enn planlagt. Det er viktig for ham å vise at han kan håndtere aggresjon fra palestinerne like tøft som dem som utfordrer ham foran valget 9. april, skriver Haaretz.

Netanyahus fremste utfordrer er tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som har dannet et slagkraftig nytt sentrumsparti. Meningsmålingene tyder på at Gantz’ parti Blå og Hvitt kan bli større enn Netanyahus Likud. Det konservative Likud ligger imidlertid fremdeles bedre an til å bygge en koalisjon med over 60 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen Knesset.

Ariel Schalit/AP/NTB scanpix

Israelske velgere mest opptatt av sikkerhet

For Netanyahu vil det være en fordel om velgerne fortsetter å oppfatte ham som en garantist for israelernes sikkerhet.

En fersk meningsmåling bekrefter dette. Velgerne fikk valget mellom åtte forskjellige saker, og sikkerhet kom på topp, melder The Jerusalem Post.

Den israelske statsministeren gjennom de siste ti årene er dessuten under press fra rettsapparatet. Riksadvokaten sa 28. februar at han akter å tiltale Netanyahu for korrupsjon, bedrageri og brudd på tillit. Saken har forfulgt statsministeren og kona i lang tid.

Jacquelyn Martin, AP/NTB scanpix

Angripes fra alle kanter

Netanyahu blir angrepet politisk fra både høyre og venstre.

– Den israelske hæren må igjen få en avskrekkende effekt på Hamas, sier Yair Lapid, den fremste alliansepartneren til Gantz.

Den konservative Naftali Bennett (Det nye høyre), som er utdanningsminister i Netanyahus koalisjonsregjering, mener det er flaut med en våpenhvile og at det «gir en bisarr støtte til terror», ifølge Times of Israel.

ADEL HANA, AP/NTB scanpix

Hamas i langvarig konflikt med Fatah

Hamas har også sine grunner til å ønske en begrenset konflikt med Israel akkurat nå. Den islamistiske bevegelsen som har styrt Gaza siden 2007, har vært i kontinuerlig konflikt med Fatah, som styrer Vestbredden og Den palestinske selvstyremyndigheten fra Ramallah.

Hamas’ fremste salgsplakat er en mer aggressiv linje overfor Israel.

– Mens raketten var rettet mot israelere, så var Hamas’ virkelige mål Fatah, skriver Itamar Marcus, direktør i Palestinian Media Watch i en kommentar i The Jerusalem Post. – Hamas’ strategi er å drepe israelere for å bekjempe Fatah.

Aktivist

Hamas slo nettopp ned protester i Gaza

Marcus skriver at man i palestinske medier til tider har vært mer opptatt av å skjelle ut palestinske meningsmotstandere enn av å kritisere Israel.

Dette toppet seg da det 14. mars brøt ut voldsomme demonstrasjoner mot de elendige levekårene i Gaza. Hamas’ sikkerhetsstyrker slo hardt ned på protestene. Journalister som skrev om bråket, ble fengslet og mishandlet.

Talsmann for Hamas la skylden for opptøyene på Fatah. De hevdet de hadde oppfanget ordrer fra Fatah-ledere om å fremprovosere så mye bråk som mulig.

Samtidig er det tegn til at både israelerne og Hamas ikke er interessert i en storkonflikt på linje med den man hadde i 2014, da 2251 palestinere og 73 israelere ble drept.

Begge parter viser interesse for en våpenhvile, melder Haaretz tirsdag formiddag. Det er en nervøs stillhet i Gaza etter en natt med gjentatte angrep, melder Times of Israel. Det er stille, men svært spent, melder Reuters.