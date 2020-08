Eks-kongens flukt splitter den spanske regjeringen

Dersom Spanias kong Felipe trodde at stormen ville roe seg da faren gikk i eksil, tok han feil. Ekskonge Juan Carlos’ «flukt» har skapt ny politisk splid.

Etter at ekskongen forlot Spania, er det blitt demonstrert mot kongehuset i flere byer. Her krever demonstranter i Madrid at han fengsles. Javier Barbancho Reuters/NTB scanpix

Foreløpig er det ukjent for spanjoler flest hvor deres tidligere konge oppholder seg. At han har flyktet fra hjemlandet, skaper ny uro om hele kongehuset.

Selv Spanias statsminister Pedro Sánchez hevder at han ikke vet hvor den tidligere kongen er. Natt til tirsdag avviste myndighetene i New Zealand at han er der. De heteste ryktene går ut på at han er i Abu Dhabi.

Sønnen, kong Felipe, hadde allerede tatt fra ham apanasjen. Han må klare seg på sparepenger og gaver fra venner. 82 år gamle Juan Carlos etterforskes i både Spania og Sveits for storstilt korrupsjon.

Lenge forsøkte kong Felipe og faren ved hjelp av mellommenn å komme frem til en avtale om hvordan skandalene skulle håndteres. Da det ble klart at slike forhandlinger ikke førte frem, møttes de på tomannshånd.

I 2015 var det hjerteligere mellom far og sønn. Andrea Comas, Ap/NTB scanpix

– Det var ingen gode løsninger, bare noen som var mindre ille, sier en kilde nær forhandlingene til El Pais.

Dagens konge var først og fremst opptatt av å få faren med på en frivillig løsning. Juan Carlos selv skal ha insistert på å beholde tittelen «ekskonge».

Så forsvant han. Forrige søndag forlot han det kongelige palasset La Zarzuela. Han tilbrakte natt til mandag hos en gammel venn før han forsvant ut av landet. Dronning Sofia ble igjen i Spania.

Siden har folk spekulert på hvor han befinner seg.

Fakta Juan Carlos I Juan Carlos ble født i 1938 og er barnebarn av Alfonso XIII, den siste spanske kongen før borgerkrigen. I 1962 giftet han seg med prinsesse Sofia av Hellas og Danmark. De har tre barn: Elena, Cristina og Felipe. Frem til 1975 ble Spania styrt av Francisco Franco. Han så på Juan Carlos som en naturlig arvtager. Juan Carlos brøt radikalt med Francos politikk og gjorde en stor innsats for å innføre demokrati i Spania. Da offiserer forsøkte seg på et kupp i 1981, bidro kongen til å slå det ned. Han abdiserte i 2014 etter flere skandaler. Mens Spania gikk gjennom en dyp økonomisk krise, var han på luksusturer betalt av utenlandske venner. Vis mer

Uro i regjeringen

I ettertid har det kommet frem at statsminister og leder av sosialistpartiet, Pedro Sánchez, var orientert om forhandlingene, men han har hele tiden insistert på at dette er en sak kongehuset må rydde opp i.

Allikevel er ekskongens flukt blitt politikk, og den splitter regjeringen.

Visestatsminister Pablo Iglesias kritiserer ekskongens flukt. Iglesias leder venstrepartiet Podemos.

«I det 21. århundre tolererer ikke Spania lenger korrupsjon og særbehandling. Enhver borger som begår forbrytelser, må svare for seg i retten», skriver han på sosiale medier.

På Twitter skriver han også at «Juan Carlos de Borbóns flukt ut av landet er en uverdig handling fra et tidligere statsoverhode, og det setter kongehuset i et svært uheldig lys.»

Ved å omtale ham som «enhver borger» i Twitter-meldingene viser visestatsministeren at han ikke har tenkt å følge opp ekskongens ønske om å få være «konge emeritus».

Juan Carlos fotografert i 2018. Esteban Felix, AP/NTB scanpix

Utbryterne reagerer

I provinsen Catalonia brukes kongens eksil som nok et argument i kampen for selvstendighet fra myndighetene i Madrid. Da nyheten ble kjent, hadde Catalonias president én ting å si til dagens konge: «Abdiser», skriver Spain in English.

Han anklager den sittende regjeringen for å ha visst om flukten uten å stanse den.

Visepresidenten hans, Pere Aragonès, sammenligner ekskongens eksil med de katalanske politikerne som gikk i eksil etter det mislykte forsøket på løsrivelse i 2017:

«Mens noen går i eksil for å forsvare demokratiet og be om en folkeavstemning, gjør andre det fordi de er korrupte, som Juan Carlos den første.»

Barcelona er hovedstaden i Catalonia. Ordfører Ada Colau sier at politikerne som tillot flukten, sviktet både demokratiet og spanjolene. Hun krever en folkeavstemning om monarkiets fremtid.

Solid konservativ støtte

Ekskongen får støtte fra det største opposisjonspartiet. Pablo Casado i det konservative Partido Popular sier at han har respekt for ekskongens avgjørelse, og at han setter pris på innsatsen hans som statsoverhode.

Han minner om hvordan Juan Carlos forsvarte demokratiet og grunnloven.

Ytre-høyre-partiet Vox bruker kongens flukt til å angripe regjeringen, og hevder at statsminister Sánchez bruker oppstyret rundt kongens eksil til å unngå oppmerksomhet om «den kriminelle behandlingen av koronapandemien».

– Dømt uten rettssak

Talsmenn for den tidligere kongen har sagt at han fortsatt vil være tilgjengelig for etterforskerne.

Ekskongens fall har vært dramatisk. The Financial Times har snakket med forfatteren Javier Cercas, som er opptatt av «det kongelige tabu», at pressen lenge beskyttet kongehuset mot uheldige historier.

Nå opplever Bourbon-familien det stikk motsatte.

– Vi har gått fra ikke å si noe negativt om kongen til å dømme ham uten rettssak, sier Cercas.

