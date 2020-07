Trump: Det vil bli verre før det blir bedre

Trump lover at koronaviruset skal forsvinne. Men først skal det bli verre, sier presidenten.

Han har knapt brukt munnbind i det offentlige rom selv, men tirsdag var Donald Trump klar: Folk må bruke munnbind. Samtidig som smittetallene stadig øker i USA lover presidenten at viruset forsvinner.

For første gang siden april holdt president Donald Trump korona-pressekonferanse i Det hvite hus. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

21. juli 2020 23:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Noen deler av landet gjør det svært bra. Andre områder gjør det mindre bra. Det kommer beklageligvis trolig til å bli verre før det blir bedre, noe jeg ikke liker å si om ting, men slik er det, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag.

Trump snakket om det han kaller «Kinaviruset», og brukte store deler av pressekonferansen til å skryte av innsatsen han og administrasjonen gjør.

Flere ganger påsto han at USA takler pandemien bedre enn mange andre land. Likevel viser statistikken at smitten i USA har økt med over 60.000 nye smittetilfeller hver dag, og det siste døgnet har over 1000 liv gått tapt. Det er foreløpig ingen tegn til bedring.

Donald Trump sa til Fox News søndag at det er økt testing som er gunnen til økte smittetall.

Trumps TV-sendte pressekonferanse var den første av sitt slag siden presidenten i slutten av april sluttet med de daglige oppdateringene om koronakrisen.

Munnbind

Munnbindet ble et sentralt tema på pressekonferansen. Dagen før hadde presidenten selv Trump oppfordret amerikanere til å bruke munnbind når de ikke er i stand til å holde nok avstand. Han kalte det «patriotisk».

– Skaff munnbind. Uavhengig om du liker munnbind eller ei, så har de sin virkning. De har en funksjon og vi trenger all drahjelp vi kan få, sa presidenten.

Presidenten måtte svare på spørsmål om hans tidligere holdninger til munnbind, og hvorfor han selv knapt er blitt sett med munnbind offentlig. Trump svarte at han ikke hadde noen problemer med å ta på seg munnbindet, og viftet på et tidspunkt med et munnbind han hadde i lommen.

Trump sa at hans administrasjon gjør en god innsats for å bidra til utvikling av vaksiner og behandling. USA har lært mye om sykdommen, uttalte presidenten, som til nå er blitt møtt med kritikk for å ha tatt for lett på koronakrisen mens døds- og smittetallene stiger.

– Min administrasjon vil gjøre alt den kan for å redde liv og beskytte de sårbare, noe som er svært viktig, sa Trump.

Fauci var ikke til stede

På lignende pressekonferanser tidligere har USAs smittevernsekspert, Anthony Fauci, vært på plass og stått bak presidenten. Men Fauci på tirsdagens pressekonferanse var ikke Fauci til stede. Den siste tiden har det blitt kjent at Trump har vært uenig med Fauci, og at han mener smittevernseksperten er «litt som en alarmist».

Anthony Fauci under en pressekonferanse i april. TOM BRENNER / X06967

I et intervju med CNN tirsdag sier Fauci at han ikke ser på seg selv som en alarmist.

– Folk har sin mening om min oppfatning av situasjonen. Jeg har alltid sett på meg selv som en realist, fremfor en alarmist, sier Fauci.

President Trump har fått kritikk for at han ikke har tatt pandemien på alvor, og at han har lagt seg ut med eksperter. Samtidig har oppslutningen på meningsmålinger gått nedover, bare noen måneder før presidentvalget.

Vaksine-håp

Tirsdag trakk presidenten frem situasjonen i den sørlige delen av landet og sa at økningen i virusspredningen der er bekymringsfull.

– Målet er ikke bare å håndtere pandemien, men å avslutte den. Vaksinene kommer og de kommer mye tidligere enn noen har trodd ville være mulig, sa han, og gjentok samtidig sitt syn om at viruset vil forsvinne.

USA har registrert 144.815 koronarelaterte dødsfall og 4.019.786 påviste smittetilfeller, ifølge tall fra Worldometers like etter midnatt natt til onsdag, norsk tid.

USA har gjennomført nest flest tester av alle land i verden, men havner på 23. plass når man ser på gjennomførte tester i forhold til innbyggertallet.