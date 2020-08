Forsker: Mer Ville vesten i svenske gjenger – frykter at flere uskyldige blir drept

Natt til søndag ble en 12 år gammel jente skutt og drept sør for Stockholm. Krim-eksperter frykter at flere uskyldige kan bli drept i bandekriger.

Politiet undersøker åstedet der den 12 år gamle svenske jenta ble skutt og drept. Naina Helén Jåma, TT / NTB scanpix

3. aug. 2020 15:15 Sist oppdatert nå nettopp

De siste fem årene har 170 mennesker blitt drept i interne oppgjør i de kriminelle miljøene. Av disse er det flere såkalte «uskyldige ofre», enten mennesker som uforvarende kom i skuddlinjen, eller som var familie med den som skulle drepes.

Politiet jakter på gjerningsmennene som natt til søndag løsnet flere skudd ved en bensinstasjon i Botkyrka, sør for Stockholm. Teorien deres er at det dreier seg om et internt gjengoppgjør.

– Gjerningsmennene viste en total likegyldighet når det gjelder menneskers liv. De kjørte inn og åpnet ild et sted der det befant seg mange mennesker, sier assisterende regionsjef i stockholmspolitiet, ifølge Expressen.

Eksperter frykter at de kriminelle gjengene er blitt mer kyniske og ikke lenger forsøker å unngå «sivile» tap.

Uskyldige ofre

Expressen lister opp flere eksempler på uskyldige ofre for slike gjengoppgjør de siste årene.

I oktober 2018 var lærerstudenten Shayan Gaff på vei hjem fra et restaurantbesøk. Da ble han skutt i ryggen med 13 skudd og døde. Han hadde ikke noe kriminelt rulleblad, og ingen kjente bånd til kriminelle miljøer.

Politiets teori var at gjerningsmennene skjøt feil mann.

Statsminister Stefan Löfven la ned blomster utenfor restauranten hvor Petar Petrovic ble drept. ADAM IHSE, TT / NTB scanpix

I mars 2015 satt 20 år gamle Petar Petrovic på restaurant og så Champions League-fotball med en kamerat. Da stormet maskerte menn inn og åpnet ild med automatvåpen.

Ifølge Göteborgs-Tidningen var Petrovic et uskyldig offer.

Små barn og familie

Det er også flere eksempler på at gjengmedlemmers små barn og kjærester blir drept i slike oppgjør.

I juni 2015 tok Dejan Mandic med sin fire år gamle datter inn i en kamerats bil. En av mennene i bilen var en kjent kriminell. Bilen ble sprengt, og fire år gamle Luna Mandic døde.

Året etter var åtte år gamle Yuusuf Warsame på besøk hos familie i Göteborg. Da kastet noen en håndgranat inn i leiligheten. Han ble drept i et attentat der en slektning trolig var målet.

– Mer Ville vesten

– Det er blitt mer Ville vesten, sier kriminologen Mikael Rying til nyhetsbyrået TT.

Han sier at den organiserte kriminaliteten blir mer uorganisert, i betydningen at det ikke lenger gjelder de samme reglene som tidligere.

Ifølge kriminologen er utviklingen skremmende. På 1990-tallet regnet man med at man hadde gjennomsnittlig fire ofre for gjengoppgjør i året. Nå er snittet på 40 slike drap i året.

Samtidig er gjengkriminaliteten blitt annerledes.

– På begynnelsen av 1990-tallet var det flere narkotikaoppgjør der noen ble skutt i en garasje eller en leilighet. Senere kom motorsykkelgjengene på andre halvdel av 1990-årene. De hadde regler for både dem som kom inn i gjengene, og for dem som forlot dem. Det var mer orden og regler i disse gruppene. Siden andre del av 2000-tallet, har det blitt mer Ville vesten, sier han.

Rying mener det er færre regler i dagens gjenger. Våpen blir en enklere løsning på interne problemer.

– Man snakker om grov, organisert kriminalitet. Men jeg mener at dette er den mest uorganiserte kriminaliteten vi har, sier han.

