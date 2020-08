Finlands statsminister giftet seg

I en privat og intim vielse sa Finlands statsminister Sanna Marin ja til sin kjæreste gjennom 16 år lørdag.

Den finske statsministeren Sanna Marin og hennes nybakte ektemann Markus Raikkonen giftet seg i helgen. Minttu Saarni / Den finske statsministerens kontor / AP/ NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det var statsministeren Sanna Marin (34) selv og den finske regjeringen som søndag opplyste at hun og kjæresten, Markus Raikkonen, hadde giftet seg. Hun la også ut bilder fra vielsen på bildedelingstjenesten Instagram.

– Jeg er lykkelig og glad for at jeg kan dele livet med den mannen jeg elsker. Av alle mennesker er du den rette for meg. Takk for at du står ved min side, skriver Sanna Marin til ektemannen, som hun har en to år gammel datter med.

Den finske regjeringen opplyser at vielsen fant sted i statsministerens residens i hovedstaden Helsingfors lørdag, med bare 40 personer til stede.

Sanna Marin ble Finlands nye statsminister da hun i desember i fjor tok makten som leder for en koalisjonsregjering, som foruten hennes eget parti Sosialdemokratene består av fire partier. Fram til Sebastian Kurz (33) tok over som ny statsminister i Østerrike i januar, var hun verdens yngste statsminister.

I midten av juli giftet også danskenes statsminister, Mette Fredriksen, seg i en privat seremoni etter flere utsettelser på grunn av pandemien.

