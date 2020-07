Sju døde da tyrkisk militærfly styrtet

Et militært rekognoseringsfly har styrtet i provinsen Van øst i Tyrkia. Alle sju om bord har omkommet, melder det statlig nyhetsbyrået Anadolu.

NTB-AFP-TT

Flyet tok av for et oppdrag i 18.30-tiden onsdag kveld. Fire timer senere ble kontakten med flyet brutt, og flyet skal ha styrtet i siden på det 2.220 meter høye fjellet Artos.

Provinsguvernøren Mehmet Emin Bilmez sender sine kondolanser til de dødes familier og sier en statlig etterforskning av ulykken skal gjennomføres.

I 2018 døde to piloter da et militært treningsfly styrtet under en øvelse i den vestlige provinsen Izmir.

Den avsidesliggende og kuperte Van-provinsen ligger på grensen til Iran og ble i februar rammet av to snøskred som til sammen kostet 41 mennesker livet.

