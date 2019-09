Før stolte folk på politiet, nå er de blitt redde for dem, mener Hongkong-leder i Norge.

I tre måneder har demonstranter inntatt Hongkongs gater i kampen mot det de mener er fastlandskinesernes forsøk på å innskrenke deres demokratiske rettigheter. I begynnelsen ble Hongkongs leder, den Kina-lojale Carrie Lam, utpekt som fienden.

Men i stadig økende grad rettes sinnet mot byens egen politistyrke bestående av 31.000 hongkongere.

Brannbomber og vannkanoner

Sammenstøtene mellom demonstranter og politi er blitt stadig mer voldelige. Aktivister har brukt blant annet brukt bambusstokker, stein, spretterter og brannbomber.

Ryktene om at Kina vil sende styrker fra fastlandet har svirret, men det har ikke skjedd. I stedet har de har de lokale politifolkene slått ned protester med vannkanoner, tåregass, skjold og batonger. Etter mange demonstranters oppfatning har politifolkene, deres egne Hongkong-naboer, deltatt med altfor stor entusiasme i kampen mot protestene.

ANUSHREE FADNAVIS, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Hongkong-protestene Siden 9. juni har det vært masseprotester i Hongkong. Bakgrunnen var et lovforslag om å kunne utlevere mistenkte forbrytere til Fastlands-Kina. Forslaget er trukket, men protestene har fortsatt. Nå krever aktivistene blant annet mer demokrati i Hongkong og løslatelse av arresterte demonstranter.

– Er blitt redde

Jessica Ka Yi Chiu, leder for Hongkong-komiteen i Norge, sier at folk i Hongkong tidligere hadde høy tillit til ordensmakten.

– Nå er de i stedet redde for politiet, sier hun til Aftenposten.

Hun poengterer at de likevel deltar i demonstrasjoner, men mener tilliten til politiet har sunket på grunn av den hardhendte behandlingen av demonstranter.

Privat

Fakta: Hongkong Tidligere britisk kronkoloni. Består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Ble tilbakeført til Kina i 1997 mot et løfte om selvstyre og frihet frem til 2047.

Juling med jernrør

Da en gruppe på rundt 100 hvitkledde maskerte personer 21. juli gikk inn på en T-banestasjon med stokker og jernrør og julte opp svartkledde personer, tok det svært lang tid før politiet rykket ut. Slike hendelser har også bidratt til økende mistro og mistenksomhet mot politiet.

The Stand News via AP/NTB scanpix

Fanklubber med politi-nei

Et av de siste tegnene på de bitre motsetningene er meldingen fra flere klubber for tilhengere av utenlandske fotballag. Arsenals supporterklubb erklærte søndag kveld på sin Facebook-side at de ikke tar opp politifolk som nye medlemmer og ber politifolk melde seg ut.

En leder for den lokale Chelsea-fanklubben med signaturen Tommy lover kontingenten tilbake til politifolk som melder seg ut. I begge tilfeller understrekes det at hensynet til medlemmenes sikkerhet på tilstelninger er avgjørende, ikke politikk.

Meldinger i samme retning er lagt ut på sidene til Manchester United- og Newcastle-tilhengerne i den asiatiske storbyen. I tillegg har fanklubber for en rekke andre europeiske lag kommet med lignende utspill.

Kin Cheung, AP/NTB scanpix

Hvordan drepe en politibetjent?

En av redaktørene i South China Morning Post, en Hongkong-avis, skriver i en kommentar at hatet mot politiet krysset en grense fredag da noen forsøkte å knivdrepe en politimann.

Redaktør Yonden Lhatoo mener hendelsen ikke lenger bør være egnet til å overraske. Han forteller om et populært, lokalt nettforum der diskusjonstemaet er hvordan man kan drepe eller lemleste politifolk. Der drøfter folk hvor man ligge på lur og hvilke våpen man kan bruke.

Avskyen er så stor, skriver redaktøren, at polititjenestemenn utstyrer sine barn med voldsalarm som beskyttelse mot trakassering og fysiske angrep når skoleåret nå starter opp igjen.

Kin Cheung, AP/NTB scanpix

– Er blitt en politistat

Aktivist og popstjerne Denise Ho deltok søndag på et arrangement i Operahuset i Sydney. Der sa hun at Hongkong er blitt en politistat.

– Vi har en situasjon med humanitær krise der politiet har full myndighet til å gjøre hva de vil med folk, og regjeringen skjuler seg bak politistyrken, sa hun.

Krever granskning

Jessica Ka Yi Chiu mener det trengs en uavhengig granskningskommisjon som ettergår politiets håndtering av protester.

– Da ville politiet opptre annerledes, sier hun.

Chiu tror – i likhet med mange observatører og kommentatorer – at myndighetene har som taktikk å kalle demonstrantene for opprørere og deretter gjemme seg bak politistyrken.

En fersk måling viser at tilliten til Carrie Lam og byens ledelse har stupt i sommer, men målingen hadde ikke tall spesifikt for politiet.

AP/NTB scanpix

Aksjoner første skoledag

Mandag var det skolestart i Hongkong. Ved mange videregående skoler streiket elevene iført skoleuniform, gassmaske, beskyttelsesbriller og hjelm. Det ble gjennomført aksjoner blant annet ved den gamle skolen til byens leder, Carrie Lam, og ved politimesterens gamle skole. Titusener skal ha deltatt i den fredelige aksjonen.

På endel av byens T-banestasjoner forsøkte aktivister mandag å stoppe togene ved å holde dørene fast, men en politistyrke i høy beredskap rykket hurtig ut, ifølge nyhetsbyråene. Noen aktivister ble slått med batonger og minst fire arrestert.