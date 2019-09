ICRC: Over 100 drept i saudiarabisk angrep i Jemen

Angrepet var rettet mot et universitet i byen Dhamar, 100 kilometer sør for hovedstaden Sana, som opprørerne bruker til å huse tilfangetatte regjeringssoldater.

– Våre anslag er at over 100 mennesker ble drept, sier Franz Rauchenstein, sjef for ICRC i Jemen. Han legger til at minst 40 overlevende er sendt til sykehus i byen for behandling.

Tidligere opplyste en talsmann for Houthi-bevegelsen at minst 60 mennesker ble drept og 50 såret i angrepet.

Det befant seg om lag 170 fanger i fangeleiren, og øyenvitner sier at de saudiarabiske flyene angrep fangeleiren åtte ganger.

Den saudiledede koalisjonen avviser at den bombet en fangeleir og sier at den hadde angrepet et militært mål sør for Sana søndag der droner og raketter ble oppbevart.