Minst 60 drept i saudiarabisk angrep i Jemen

Angrepet var rettet mot et universitet i byen Dhamar, 100 kilometer sør for Sana, som opprørerne bruker til å huse tilfangetatte regjeringssoldater.

– 60 lik ble gravd fram fra ruinene, og 50 mennesker er såret, sier Youssef al-Hadiri i houthienes helsevesen.

Vitner sier at de saudiarabiske flyene angrep fangeleiren åtte ganger.

Saudi-Arabia meldte selv at de hadde angrepet et militært mål sør for Sana søndag der droner og raketter ble oppbevart.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen uttrykte sterk bekymring over angrepet mot fangeleiren og opplyser at de sender medisinsk utstyr og likposer til Dhamar.