Dorian la Bahamas i ruiner. Nå treffer orkanen USA.

Myndighetene i Sør-Carolina ber innbyggerne søke dekning i tilfelle stormflo, siden vannet stadig stiger.

Orkanen har imidlertid ikke vært så voldsom som fryktet, men at vannet stiger 2–3 meter kan fortsatt skape problemer. Elliott Summey er leder for county council i Charleston, kystbyen som orkanen nå er like utenfor. Han sier til CNN at innbyggerne bør holde seg innendørs.

– Vår største bekymring er å bli sikre på at folk søker dekning akkurat nå, og hvis vannet stiger, skal de ikke prøve å komme seg i bilen og flykte, for det er slik dødsfall skjer, sier han til CNN.

Brannbiler og ambulanser kan ikke hjelpe innbyggerne når vinden står på som verst, og han understreker derfor at det er viktig å holde seg inne.

Slik vil Dorian bevege seg

De neste timene vil vinden øke. Orkanens øye vil være rett utenfor havnebyen Charleston.

Senere på dagen, lokal tid, vil Dorian flytte seg oppover kysten til Sør-Carolina og Nord-Carolina. Den vil deretter bevege seg innover i landet.

De neste 24 timene vil Dorian sannsynligvis variere mellom kategori 2 og kategori 3.

Skadene vil neppe bli like alvorlige som på Bahamas.

Bahamas-innbygger: – Det lukter død

Øyenvitnet Sharon Rolle fra Abaco forteller til CNN at hun ikke «noe nabolag» igjen etter Dorians ødeleggelser.

– Det er ingenting her. Vi bor faktisk i en bil, og forsøker å finne ut hva vi skal gjøre nå. Jeg føler meg ikke trygg. Jeg ser ingen myndigheter her. De sier at de har sendt, men jeg kan virkelig ikke se dem. Det er mye død rundt oss, det er mye kaos, og det er store ødeleggelser. Du kan bokstavelig talt lukte døden i luften når vannet tørker og solen kommer frem. Det er surrealistisk. Det er ødelagt, Abaco er ødelagt. Det er avsluttet. Og vi trenger bare en plan, vi trenger hjelp.